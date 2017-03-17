Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини

Вскоре жители Приморья смогут воспользоваться прямыми рейсами до Вьетнама. При этом заинтересованность в таких перевозках выразила авиакомпания, на борту которой работают стюардессы в бикини, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вьетнамские инвесторы изъявили желание открыть прямой авиарейс между Приморским краем и Вьетнамом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации края. Авиакомпания VietJet Air, известная своими стюардессами в бикини, планирует связать Владивосток с Ханоем.

«В прошлом году турпоток жителей нашего края во Вьетнам составил примерно 12 тысяч человек, Приморье же посетило более 5,5 тысяч гостей из этой страны. Наши связи в области туризма активно развиваются за счет осуществления чартерных рейсов, но открытие прямого сообщения, безусловно, станет дополнительным мощным стимулом в укреплении и расширении сотрудничества», – отметил вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский.

Компания VietJet Air создана в 2007 году. Это первая частная авиакомпания Вьетнама, которая позиционируется, как интернациональный лоукостер. Центральный офис компании находится в Хошимине. Свою известность в мире лоукостер получил из-за того, что часть рейсов обслуживается стюардессами одетыми исключительно в откровенные купальники.