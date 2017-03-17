Студентов ДВФУ водят на лекции в океанариум

Сегодня пятница, 17 марта 2017 года, 08:39
Последний рабочий день этой недели в Хабаровске будет солнечным
Последний рабочий день этой недели в Хабаровске будет солнечным
Ещё один проблемный жилмассив Хабаровска попал в поле зрения ОНФ
Ещё один проблемный жилмассив Хабаровска попал в поле зрения ОНФ
Приморский океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде
Приморский океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
Трутнев в Мумбаи рассказал бизнесу о "дальневосточных" преференциях
Трутнев в Мумбаи рассказал бизнесу о "дальневосточных" преференциях
Регионы:


Популярное
вчера, 10:10
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
вчера, 18:26
В Артёме взорвался бензовоз с топливом
вчера, 16:06
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
вчера, 09:13
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 20:17
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
вчера, 12:36
Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу
вчера, 13:15
Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
вчера, 17:27
Полиция Приморья задержала поджигателя торгового центра
вчера, 17:46
Владимир Миклушевский раскрыл картельный сговор в Приморье
вчера, 16:20
Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника во Владивостоке

Обсуждаемое
вчера, 16:06
11

Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
вчера, 09:13
9

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 10:30
4

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства
вчера, 17:46
4

Владимир Миклушевский раскрыл картельный сговор в Приморье
вчера, 09:42
3

В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
вчера, 12:18
3

Владивостокцы могут заявить свои дворы в программу благоустройства
вчера, 11:40
2

Приморский силач Савкин подвинет портальный кран в честь Крыма
вчера, 13:15
2

Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
вчера, 18:26
2

В Артёме взорвался бензовоз с топливом
сегодня, 00:48
1

Минтруд РФ подготовил календарь праздников на 2018 год
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 217



Система Orphus

Студентов ДВФУ водят на лекции в океанариум

Студентов ДВФУ водят на лекции в океанариум
Позже на интерактив по морской биологии пригласят учащихся ВГУЭС и Дальрыбвтуза
24 минуты назад
Наука и образование | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: dvfu.ru

Часть занятий для студентов-иностранцев во Владивостоке теперь проходит в новом океанариуме. Учащиеся Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) первыми включились в совместный образовательный проект Фонда «Русский мир» и Приморского океанариума. На интерактивных лекциях по морской биологии студенты из Латинской Америки, Азии и Африки узнают об эволюции жизни на Земле и разнообразии обитателей Мирового океана.

По информации пресс-службы федерального университета на острове Русском, лекции являются частью программы «Очарование Тихоокеанской России». Раз в неделю океанариум будут посещать студенты Центра русского языка и культуры ДВФУ, которые готовятся поступать в Школу биомедицины. Это – молодёжь из Бразилии, Колумбии, Эквадора, Мексики, Китая, Вьетнама, Ливана, Афганистана, Египта, Замбии и Никарагуа.


 

 

 

 

Разработчик программы интерактивного обучения - аспирант Школы естественных наук ДВФУ Эдуардас Чичинскас. Он рассказал: «На занятиях иностранные студенты постепенно познакомятся с базовыми понятиями экологии, теорией эволюции, узнают о роли и ценности морской флоры и фауны, её уникальном разнообразии. Особенность программы заключается в прикладном характере, ведь язык своей будущей специальности слушатели изучают в окружении морских обитателей. Уверен, им такой формат очень понравится».

Позже на лекции по морской биологии пригласят студентов ВГУЭС и Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что открытие океанариума в сентябре 2016 года стало долгожданным событием для жителей и гостей Приморья. Попасть туда может любой желающий, недавно вновь открылся дельфинарий. В то же время после гибели нескольких животных минувшей осенью и резонансного поста одного из сотрудников сейчас океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде


 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru