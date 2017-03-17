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Владивостокские энергетики оставят без света Чуркин и Эгершельд

Владивостокские энергетики оставят без света Чуркин и Эгершельд
В городе запланированы очередные отключения света
только что
Энергетика | Приморский край
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Фото: sev.life

Сегодня, 17 марта, часть приморской столицы останется без электроэнергии. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Значительная часть обесточенных домов находится в двух районах приморской столицы – мысе Чуркина и мысе Эгершельд.

По информации «Владивостокских электрических сетей», в промежутке с 9 утра до 17 вечера ожидаются отключения света по следующим адресам:

проспект 100-летия Владивостока, 99;

Авраменко, 13а;

Александровича, 22, 24, 26, 30а, 32, 32а;

Артековская, 9, 10;

Верхнепортовая, 40, 40а, 42, 44, 44а, 50, 54, 56, 56а, 62а, 62-б;

Волжская, 1;

3-й Восточный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Восточный проспект, 1, 1а, 2, 4, 10, 14;

3-я Встречная, 14;

Дачная, 9, 15;

Калинина, 6, 14, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51;

Ладыгина, 4, 5, 11;

Минеральная, 1а, 1-б, 5в, 5д;

Нейбута, 87;

Нижнепортовая, 2;

Подгорная, 1, 2, 6;

Полярная, 7-б, 7в;

Разина, 8, 8-б, 27, 29, 31;

Софьи Перовской, 1, 5а, 7, 9, 9а, 11;

Станюковича, 52, 53, 54;

Черняховского, 3;

Шкотовский переулок, 6-б;

Штилевая, 25.

 
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