Погода бьёт рекорды: на выходных в Приморье потеплеет до +15 градусов

Неделя в Приморье продолжит радовать жителей положительными температурами. Во Владивостоке столбик термометра и вовсе покажет 8 градусов тепла, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогода».

Сегодня, 17 марта, в крае и во Владивостоке сохранится антициклональный характер погоды. Осадков в пятницу не ожидается. Фон как ночных, так и дневных температур сохранится на уровне предыдущих суток. В крае будет преобладать малооблачная, без осадков погода. В ночные часы в континентальных районах столбики термометров могут опуститься до –13 градусов, но на побережье ночи будут значительно теплее, лишь до −5 градусов.

Тёплая весенняя погода без осадков ожидает и жителей Владивостока. Воздух в краевой столице прогреется до 8 градусов, а к ночи опустится лишь до –1 градуса.

В выходные дни в крае также будет преобладать малооблачная, без осадков погода. В субботу днём весеннее солнце прогреет воздух до +12 градусов. Воскресный день ожидается теплее субботнего ещё на 1−3 градуса. Во Владивостоке при южном ветре днём воздух будет прогреваться до +7…+10 градусов.