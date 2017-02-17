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Илья Митькин летит во Владивосток в сопровождении силовиков

Илья Митькин летит во Владивосток в сопровождении силовиков
Источники в СК РФ подтверждают задержание босса "Адмирала"
только что
Политика | Приморский край
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Фото: hcadmiral.ru

Известный политический технолог, генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов (Митькин) сегодня, 17 февраля, задержан в Москве. Этой информацией, со ссылкой на свои источники, с РИА «Восток-Медиа» поделилось издание «Новые Известия». Ранее супруге Спокойнова продлили арест в СИЗО Владивостока.

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали в столице гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова. В ближайшее время его этапируют во Владивосток для дальнейших следственных действий.

По данным «Новых Известий», задержание произошло утром 17 февраля. Эту источники подтвердили источники издания в Следственном комитете РФ и в ряде других структур.
Впервые Илья Митькин стал известен в узких кругах благодаря работе на Алтае.

«На Алтае Митькин впервые показался летом 2004 года. Выступая у здания Алтайской краевой администрации, он назвал себя «неофициальным советником Михаила Евдокимова Ильей Митькиным». Минут через пять он отрекомендовался уже как Илья Спокойнов. По информации журналистов, это всё его псевдонимы, а от родителей он получил имя Заур Адильевич Зельдович, но чем-то оно его не устроило и широкой публике он представляется другими именами», – вкратце описывает «бэкграунд» спортивно-политического функционера издание «Новые Известия».
В Приморском крае Илья Митькин всегда был известен в узких политических кругах, напоминает РИА «Восток-Медиа». По меньшей мере, он контролировал все выборные кампании, серьёзно влиял на рекламный и медиа-рынок.

В 2015 году Митькин неожиданно возглавил хоккейный клуб «Адмирал», правда, уже под фамилией Спокойнов.

 
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