Илья Митькин летит во Владивосток в сопровождении силовиков

Известный политический технолог, генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов (Митькин) сегодня, 17 февраля, задержан в Москве. Этой информацией, со ссылкой на свои источники, с РИА «Восток-Медиа» поделилось издание «Новые Известия». Ранее супруге Спокойнова продлили арест в СИЗО Владивостока.

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали в столице гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова. В ближайшее время его этапируют во Владивосток для дальнейших следственных действий.

По данным «Новых Известий», задержание произошло утром 17 февраля. Эту источники подтвердили источники издания в Следственном комитете РФ и в ряде других структур.

Впервые Илья Митькин стал известен в узких кругах благодаря работе на Алтае.

«На Алтае Митькин впервые показался летом 2004 года. Выступая у здания Алтайской краевой администрации, он назвал себя «неофициальным советником Михаила Евдокимова Ильей Митькиным». Минут через пять он отрекомендовался уже как Илья Спокойнов. По информации журналистов, это всё его псевдонимы, а от родителей он получил имя Заур Адильевич Зельдович, но чем-то оно его не устроило и широкой публике он представляется другими именами», – вкратце описывает «бэкграунд» спортивно-политического функционера издание «Новые Известия».

В Приморском крае Илья Митькин всегда был известен в узких политических кругах, напоминает РИА «Восток-Медиа». По меньшей мере, он контролировал все выборные кампании, серьёзно влиял на рекламный и медиа-рынок.

В 2015 году Митькин неожиданно возглавил хоккейный клуб «Адмирал», правда, уже под фамилией Спокойнов.