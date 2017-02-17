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На рынке приморской недвижимости царит мёртвый сезон

На рынке приморской недвижимости царит мёртвый сезон
Зачастую жильё просто некому продавать
только что
Экономика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", primorsky.ru

Рынок недвижимости в Приморском крае по-прежнему находится в состоянии кризиса. Речь идёт не о какой-то стагнации – как отмечают сами риелторы, в некоторых  районах отрасль попросту умирает. Рост цен, отток населения, обветшание городов – всё это приводит к тому, что жильё становится некому продавать. О состоянии рынка корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали приморские эксперты.

Новостройки покупают охотнее

«Мёртвый сезон» на рынке приморской недвижимости не спешит заканчиваться. Начиная с прошлого года риелторы края говорят о кризисе в отрасли. Продажи квадратных метров по-прежнему падают, а участники рынка никак не могут свыкнуться с новыми реалиями. Особенно страдает рынок вторичной недвижимости – он сильно перенасыщен. В результате спрос на жильё падает, вслед за ним рушатся цены. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал специалист риелторской компании «Мегаполис-Н» Александр Григорьев. «В Приморье очень развито долевое строительство, постоянно появляются новостройки. Люди предпочитают покупать их. Из-за этого на вторичном рынке стало сложнее найти покупателей – продаж стало меньше примерно в полтора раза», - пояснил он.

В такой ситуации людям приходится снижать цены на квартиры, чтобы продать жильё хоть за какие-то деньги. При этом Александр Григорьев заметил, что цены на рынке жилья всё ещё не устаканились. Пока в Приморье можно встретить довольно серьёзные перепады цен. Причина этого проста: некоторые продавцы недвижимости смогли приспособиться к новым реалиям и снизили стоимость квадратных метров, в то время как другие держат старые цены. Когда ситуация наконец выровняется – сказать сложно.

Полный упадок

Впрочем, такой прогноз больше применим к более-менее крупным и развивающимся региона. Рынок на значительной части Приморья находится в настоящем упадке. Хорошим примером этому может служить Партизанск. Там не строится никаких новых домов, а уже имеющиеся квартиры просто некому покупать. «Состояние города ухудшается, не развивается инфраструктура. В результате люди просто уезжают из Партизанска. Они не хотят жить здесь. Вкупе со снизившейся покупательской способностью населения это приводит к настоящему кризису», - рассказала директор риелторской компании «Содружество» Ольга Лысенко. По её словам, раньше местные агентства недвижимости выручал неплохой спрос на дешёвые квартиры в отдалённых районах города. Однако сейчас он сильно упал. Причины всё те же – постепенное обветшание инфраструктуры.


 

Раньше в пример Партизанску можно было поставить соседнюю Находку. Однако сейчас этот порт сотрясают скандалы, связанные с угольной пылью из прибрежных перегрузочных терминалов. Местные жители уже говорят о том, что в городе стало сложно продать квартиру из-за проблем с экологией. Так что, пожалуй, более-менее хорошо себя чувствуют только риелторы на юго-востоке Приморья – во Владивостоке, Артёме, Уссурийске.


 

Высокие цены и большая политика

В то же время эксперты пока не могут как-то прогнозировать ситуацию на рынке. По словам вице-президента Гильдии риелторов Владимира Каплинского, на неё сильно влияет политическая нестабильность в Приморье. Влияние это, конечно же, негативное. «Мэр Владивостока находится в СИЗО, арестовано много чиновников из окружения губернатора. Это всё отталкивает иностранных инвесторов, которые могли бы прийти в отрасль. Не стоит забывать, что строительная отрасль даёт порядка 30 % ВВП, и инвестиционный вопрос очень важен», - рассказал собеседник.


 

Впрочем, не стоит думать, что всё слишком уж плохо. В некоторых районах края рынок всё ещё держится. Например, цены на жильё в приморской столице - одни из самых высоких в стране, так что о действительно серьёзном обесценивании приморских «квадратов» говорить пока рано. Впрочем, шаги тотального кризиса уже ощутимы  – в соседнем Хабаровском крае с прошлого года неуклонно падает стоимость вторичного жилья. Об этом же говорят риелторы Камчатки и Амурской области. Так что рано или поздно в этой ситуации окажется и Приморье – если, конечно, экономическая ситуация не начнёт меняться.

 
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