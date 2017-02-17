Игорь Чемерис: компенсации за детский отдых нужно давать нуждающимся

В Приморье решат вопрос с компенсациями за детский отдых. Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания держит этот вопрос на особом контроле, а его председатель, депутат Игорь Чемерис, считает, что сумму пора увелить, но выплачивать только тем семьям, кто не может купить путёвки в лагерь самостоятельно, сообщает РИА "Восток-Медиа".

В Приморье началась жаркая пора по приобретению путёвок в детские лагеря. Многие родители сейчас прицениваются, кто-то вносит авансы, другие и вовсе – уже выбрали и оплатили летний отдых своим малышам.

Традиционно родителей поражают цены на путёвки – в этом году их стоимость достигает 60 тысяч рублей. Именно поэтому жители края очень рассчитывают на компенсации отдыха.

Сейчас компенсацию за отдых в оздоровительных лагерях могут получить родители детей от 7 до 15 лет включительно. Власти вернут 50 % стоимости путёвки. Однако эта сумма не может превышать 10 000 рублей на одного ребенка в год для малообеспеченных семей и 8 000 рублей для тех, у кого доходы выше величины прожиточного минимума.

Этот вопрос на особом контроле держит комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края. При этом его председатель Игорь Чемерис считает, что социальную помощь должны получать только те, кто в ней нуждается. Именно поэтому он неоднократно говорил о том, что гораздо правильнее было бы давать большую сумму тем, кто на самом деле в ней нуждается.

"Зачем получать компенсацию тем семьям, кто в принципе может позволить оплатить детскую путёвку? В этом вопросе меня поддерживают многие мои коллеги, разделяющие мнение, что помощь нужно оказывать тем, кто действительно в ней нуждается. Более того, сейчас заметно выросла и стоимость путёвок, поэтому нужно также поднимать вопрос об изменении размера компенсаций", - сказал собеседник агентства.

Игорь Чемерис отметил, что намерен и дальше решать этот вопрос. После следующей сессии в Законодательном собрания он обратится в департамент образования, чтобы проработать эту тему.

Ранее РИА "Восток-Медиа" писало о том, что стоимость путёвок в самые популярные детские лагеря Приморья доходят до 60 тысяч рублей. При этом некоторые смены даже не длятся и трёх недель.