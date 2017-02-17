Приморцы получили возможность бесплатно обучаться на "Бизнес-классах"

Приморский, Хабаровский края, ЕАО, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка и Чукотка поддержали новый проект "Бизнес-класс". Жителям этих субъектов в течение 5 месяцев будут абсолютно бесплатно помогать создать свой прибыльный бизнес, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Сегодня, 17 февраля, компании "Сбербанк" и Google объявили на пресс-конференции во Владивостоке о запуске бесплатной программы для начинающих предпринимателей "Бизнес-класс". Специалисты рассказали, что новую информацию там смогут получить не только те, кто только думает о создании своего бизнеса, но и те, кто хочет развить уже существующее предприятие.

В ДФО программа начнётся через 3 месяца – 16 мая. Весь курс займёт 5 месяцев. Он будет представлен в двух режимах – "онлайн" и "интенсив". Первый включает в себя видеоуроки, тестовые задания и вебинары. В рамках "интенсива" участники смогут лично пообщаться с опытными бизнесменами и найти себе наставника. Спустя несколько часов после запуска к программе присоединилось уже 19 человек.

Несмотря на то, что основной курс начнётся через некоторое время, начать обучение участники смогут уже сегодня. После регистрации в личном кабинете участникам доступен краткий модуль, где рассказывается, какие качества необходимы предпринимателю, как найти идею своего будущего бизнеса и о том, как построить эффективную команду.

На встрече подчеркнули особую важность, которую этот проект имеет для края. "Я хотел бы подчеркнуть, что Приморский край ставит перед собой задачу – обеспечить рост качества жизни населения, создавать новые рабочие места и улучшать инфраструктуру. Конечно, для этого нам необходимы партнёры. Большие надежды возлагаются на предпринимателей, бизнесменов Приморья. Малый бизнес даёт около 30 % валового регионального продукта. Конечно, мы бы хотели, чтобы предпринимательство на территории края развивалось", - заявил директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Павленко.

Директор по коммуникациям Google в центральной и восточной Европе, России и СНГ Алла Забровская подчеркнула, что программа ориентирована исключительно на практику. "Обучение будет проходить по двум траекториям в зависимости от того, развивает ли участник свой бизнес либо только хочет его создать. Во время нашего пилотного проекта, который мы запускали в Татарстане, появилось несколько замечательных историй. Например, там к нам присоединился молодой человек с ограниченными физическими возможностями. Его идеей было – создать туристическую компания для людей с инвалидностью и пенсионеров. После окончания программы у него стали появляться первые клиенты", - рассказала Алла Забровская.