Собаки-ищейки примут участие в приморской антинаркотической операции

Накануне в Приморье стартовала антинаркотическая операция «Территория безопасности», которая продлится вплоть до 7 марта. Её цель - профилактическая работа с подростками и молодёжью, а также с несовершеннолетними, состоящими на учёте в наркодиспансере, и их семьями.

Это уже не первая подобная акция в крае. Её организаторами традиционно выступают администрация Приморья и краевое УМВД. По словам организаторов, в первую очередь сотрудники полиции намерены отправиться на беседы в семьи, где родители подростков стоят на учёте в наркодиспансере, а несовершеннолетние дети потребляют наркотики.

«В рамках акции также будет усилена работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков в образовательных учреждениях и вблизи них. К этой работе будет также привлечена кинологическая служба. Кроме того, специалисты проведут беседы и лекции о медицинских и юридических последствиях потребления наркотиков», – отметили полицейские.

Жителям Приморья предлагают принять активное участие в акции и сообщать в дежурные части органов внутренних дел по телефонам 02 и 102 о фактах незаконного распространения или употребления наркотических и психотропных веществ.

В прошлом году в рамках антинаркотической акции «Территория безопасности» в профилактических встречах приняли участие 167 тысяч детей и подростков края. Также сотрудники полиции обследовали 725 мест молодёжных тусовок, по результатам операции выявлено 99 наркопреступлений и зафиксировано 87 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, необходимо усиливать межведомственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании и точечно работать с группой риска.