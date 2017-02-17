Приморский силач Иван Савкин сдвинет электровоз в память о депутате

Приморский силач Иван Савкин решил своеобразным способом почтить память председателя благотворительного фонда "Мама" Натальи Изотовой. В её честь он намеревается сдвинуть с места электровоз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Укротитель трамваев, силач из Приморья Иван Савкин намерен поставить очередной рекорд книги Гиннесса. 21 февраля он намерен сдвинуть с места электровоз в посёлке Смоляниново. Его масса составляет 288 тонн. Как сообщил сам Иван, нынешний мировой рекорд в полтора раза меньше. Его в 2016 году поставил житель Вологды Денис Нагибин.

«У электровоза на каждую колёсную пару есть свой электродвигатель. Он даже в выключенном состоянии создаёт электромагнитное поле. Оно мешает передвижению и увеличивает нагрузку в 3-4 раза», - рассказал силач. То есть фактически приморцу придётся сдвинуть порядка 1000 тонн груза.

Повод для своего рекорда Савкин выбрал довольно неоднозначный. Сдвинуть электровоз он намерен в память о Наталье Изотовой – депутата дум Владивостока, общественного деятеля, председателя благотворительного фонда "Мама". Она скончалась 11 февраля от тяжёлой болезни.

Ранее могучий приморец устанавливал рекорды в честь мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, а также к Дню студента.