Приморский институт развития образования переезжает

Приморский институт развития образования (ПК ИРО) временно приостановил работу из-за обрушения подпорной стены в непосредственной близости. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что провал на Станюковича огораживают, а жильцов из ближнего общежития эвакуировали в срочном порядке.

Тем не менее методисты ПК ИРО не станут сидеть сложа руки. Уже 20 и 21 февраля назначены обучающие семинары для педагогов края – они пройдут на базе Приморского политехнического колледжа и Владивостокского гидрометеорологического колледжа. Решено перевести и весь коллектив ПК ИРО в другое здание.

«Наша главная задача – организовать проведение государственной итоговой аттестации в досрочный период, который начнётся уже в апреле. В здании ПК ИРО находится региональный центр обработки информации по ЕГЭ и ГИА. Новое здание для него мы подобрали ещё до обрушения, и работа по переезду уже началась. Сейчас важно перевезти оборудование и наладить спецсвязь с федеральным центром, чтобы оперативно работать с контрольно-измерительными материалами. Эти задачи мы решаем совместно с Рособрнадзором в штатном режиме», – сообщила ректор ПК ИРО Ольга Барабаш.

Тем временем в районе опасного провала уже трудятся геологи. Их задача – изучить, есть ли опасность для соседних зданий. В течение двух недель специалисты построят временную ветку теплотрассы, отключив участок, провисший над осыпью. Тогда можно будет возводить новую подпорную стену.