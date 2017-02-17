Губернатор Приморья поручил упростить региональный портал госуслуг

Сегодня пятница, 17 февраля 2017 года, 15:18
Идеи о "ДВ-гектаре" предложили сгенерировать хабаровским первоклашкам
Идеи о "ДВ-гектаре" предложили сгенерировать хабаровским первоклашкам
Владивостокская таможня начала пропускать японские автомобили
Владивостокская таможня начала пропускать японские автомобили
Баба Валя попросила Жириновского погонять "мышей" в Госдуме
Баба Валя попросила Жириновского погонять "мышей" в Госдуме
Хабаровских перевозчиков накрыла вторая волна сокращений
Хабаровских перевозчиков накрыла вторая волна сокращений
Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"
Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"
Регионы:


Популярное
вчера, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 18:16
Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
сегодня, 09:31
Во Владивостоке стартовал зимний ЛГБТ-фестиваль
вчера, 17:51
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 16:15
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
сегодня, 07:00
Зима не отступает: на Приморье идёт метель
сегодня, 12:43
Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
сегодня, 08:22
Энергетики оставят без света десятки домов Владивостока
вчера, 19:46
В гордуме Владивостока произошла замена
сегодня, 13:55
Лихач сбил девушку на пешеходном переходе во Владивостоке

Обсуждаемое
вчера, 16:38
17

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 17:51
16

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 19:46
15

В гордуме Владивостока произошла замена
вчера, 18:16
8

Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 16:15
7

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 18:44
2

Приморские депутаты намерены снять напряжение по ОДН
вчера, 17:20
2

В Хабаровске продавец овощного киоска торговала насваем
вчера, 19:38
1

В Приморье разработают концепцию центра для детей-аутистов
сегодня, 10:47
1

В Находке самосвал с углём протаранил легковушку
сегодня, 13:09
1

Во Владивостоке ночью сгорели люксовые авто
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке сегодня, 11:35
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке сегодня, 08:11
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 456



Система Orphus

Губернатор Приморья поручил упростить региональный портал госуслуг

Губернатор Приморья поручил упростить региональный портал госуслуг
Опрос показал, что приморцам трудно на нём ориентироваться
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Накануне на заседании администрации Приморского края зашла речь о необходимости упростить навигацию в региональном портале госуслуг. По результатам соцопроса многие приморцы считают его сложным в использовании.

Опрос в конце 2016 года проводили сотрудники  департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья. По словам директора департамента Ильи Красильникова, много опрошенных отметили, что им сложно разобраться в интерфейсе портала. С тех пор программисты уже оптимизировали поиск, веб-портал обновили, он стал мультирегиональным.

«Теперь, когда пользователь заходит на сайт в свой личный кабинет, система автоматически определяет регион, в котором он находится, и выдаёт услуги, доступные в этом регионе. Это упрощает работу с порталом», – пояснил Илья Красильников.

При этом компьютерная версия портала всё-таки сложнее мобильной. Губернатор Приморья поручил продолжить упрощение региональной версии госуслуг, сделав навигацию понятной абсолютно каждому пользователю.

Кроме того, губернатор напомнил о необходимости организовать онлайн-продажу билетов на междугородний транспорт во всех МФЦ края.

Сейчас в Приморье разрабатывается сайт-помощник для пользователей портала госуслуг. Он будет базироваться на сайте администрации Приморского края и содержать подробную информацию обо всех региональных услугах и способах их получения.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru