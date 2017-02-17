Губернатор Приморья поручил упростить региональный портал госуслуг

Накануне на заседании администрации Приморского края зашла речь о необходимости упростить навигацию в региональном портале госуслуг. По результатам соцопроса многие приморцы считают его сложным в использовании.

Опрос в конце 2016 года проводили сотрудники департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья. По словам директора департамента Ильи Красильникова, много опрошенных отметили, что им сложно разобраться в интерфейсе портала. С тех пор программисты уже оптимизировали поиск, веб-портал обновили, он стал мультирегиональным.

«Теперь, когда пользователь заходит на сайт в свой личный кабинет, система автоматически определяет регион, в котором он находится, и выдаёт услуги, доступные в этом регионе. Это упрощает работу с порталом», – пояснил Илья Красильников.

При этом компьютерная версия портала всё-таки сложнее мобильной. Губернатор Приморья поручил продолжить упрощение региональной версии госуслуг, сделав навигацию понятной абсолютно каждому пользователю.

Кроме того, губернатор напомнил о необходимости организовать онлайн-продажу билетов на междугородний транспорт во всех МФЦ края.

Сейчас в Приморье разрабатывается сайт-помощник для пользователей портала госуслуг. Он будет базироваться на сайте администрации Приморского края и содержать подробную информацию обо всех региональных услугах и способах их получения.