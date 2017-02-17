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"Единая Россия" в Приморье поделилась планами выборов-2017

"Единая Россия" в Приморье поделилась планами выборов-2017
Предлагается несколько привлекательных моделей
14 минут назад
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

На заседании регионального политического совета (РПС), которое прошло накануне во Владивостоке, приморские единоросы фактически объявили старт избирательной кампании. Речь шла о кандидатах для выдвижения в депутаты муниципальных образований, а также, на другие выборные должности в органы местного самоуправления.

Руководитель регионального исполнительного комитета Ольга Кириенко напомнила, что 7 февраля прошёл генеральный совет партии, который утвердил положение о выборах по предварительному голосованию. Партийцы определились с единым днём проведения предварительного голосования для тех региональных отделений, которые будут проводить его по 1-й модели, – 28 мая.

«В общей сложности пройдёт 8 основных избирательных кампаний. Помимо Владивостока это Артём, Арсеньев, Находка, Большой Камень, Фокино, Дальнегорск и Лазовский район. В данном проекте решения мы предлагаем 1-ю модель голосования для Владивостока, и 3-ю – для всех остальных. По данной (3-й) модели 50 % выборщиков являются членами партии, другие 50 – членами общественных организаций. Срок приёма заявления для 1-й модели: с 26 февраля по 27 апреля, по третьей – с 6 марта по 27 апреля, – пояснила Ольга Кириенко. 

В ходе заседания, почтив память скоропостижно скончавшейся Натальи Изотовой минутой молчания, партийцы единогласно проголосовали за передачу депутатского мандата президенту организации инвалидов «Ковчег» Артёму Моисеенко.

Наталья Владимировна была широко известна во Владивостоке и Приморском крае как активный общественный деятель, член регионального политического совета партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат думы города Владивостока, основатель краевого общественного благотворительного фонда «Мама». Огромное внимание Наталья Изотова уделяла вопросам материнства и детства, помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.


 

На голосовании партийцы единогласно утвердили в координационный совет сторонников партии 18 человек. На должность председателя координационного совета избран  директор группы компании ООО «Центральный», член партии «Единая Россия» Сергей Немировский.

Председателем консультативного совета общественных объединений при региональном политсовете приморского отделения партии избрана директор автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди» Наталья Кокорева.

В заключении заседания РПС заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе Юрий Корсаков рассказал о реализации партийных проектов в Приморском крае.  Коллегиально было принято решение о начале реализации новых четырёх региональных проектов в Приморье («Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов» и «Городская среда»), о реорганизации существующих проектов, а также о назначении их координаторов.

«Новым координаторам проектов необходимо сформировать состав общественных советов всех партийных проектов, подготовить кандидатуры председателей общественных советов и сформулировать планы работы на 2017 год. Данную информацию предоставить исполнительному комитету до 28 февраля», – пояснил Юрий Корсаков.

 
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