Владивостокская таможня начала пропускать японские автомобили

Сегодня пятница, 17 февраля 2017 года, 14:35
Баба Валя попросила Жириновского погонять "мышей" в Госдуме
Баба Валя попросила Жириновского погонять "мышей" в Госдуме
Хабаровских перевозчиков накрыла вторая волна сокращений
Хабаровских перевозчиков накрыла вторая волна сокращений
Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"
Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"
Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
"День жестянщика" продолжается: в Хабаровске за сутки произошло 73 ДТП
"День жестянщика" продолжается: в Хабаровске за сутки произошло 73 ДТП
Регионы:


Популярное
вчера, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 18:16
Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 15:02
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
сегодня, 09:31
Во Владивостоке стартовал зимний ЛГБТ-фестиваль
сегодня, 07:00
Зима не отступает: на Приморье идёт метель
вчера, 17:51
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 16:15
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 19:46
В гордуме Владивостока произошла замена
сегодня, 12:43
Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
сегодня, 08:22
Энергетики оставят без света десятки домов Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 16:38
17

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 17:51
16

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 19:46
15

В гордуме Владивостока произошла замена
вчера, 15:02
14

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
вчера, 18:16
8

Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 16:15
6

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 18:44
2

Приморские депутаты намерены снять напряжение по ОДН
вчера, 17:20
2

В Хабаровске продавец овощного киоска торговала насваем
вчера, 19:38
1

В Приморье разработают концепцию центра для детей-аутистов
сегодня, 10:47
1

В Находке самосвал с углём протаранил легковушку
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке сегодня, 11:35
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке сегодня, 08:11
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 452



Система Orphus

Владивостокская таможня начала пропускать японские автомобили

Владивостокская таможня начала пропускать японские автомобили
За два месяца там скопилось около тысячи иномарок
6 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Таможня порта Владивосток начала оформлять документы для автомобилей, ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС.

К настоящему моменту на здешней таможне скопилось около тысячи ввезённых неоформленных машин, и ещё 400 ждут погрузки в Японии.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к полномочному представителю президента РФ в ДФО – заместителю председателя правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. Глава края отметил, что для дальневосточников вопрос приобретения подержанных японских авто всегда был важным, и пока не определён порядок установки новых систем на подержанные автомобили, не стоит запрещать их ввоз. Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья.

Чтобы справиться с большим объёмом работы, в ближайшие три дня таможенное управление Владивостока перейдет на 12-часовой режим работы. Приём граждан будет идти с 8:00 до 20:00. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Документы оформляют на улице Стрельникова, 14 и Березовой, 25а.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru