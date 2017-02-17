Владивостокская таможня начала пропускать японские автомобили

За два месяца там скопилось около тысячи иномарок

Таможня порта Владивосток начала оформлять документы для автомобилей, ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС.

К настоящему моменту на здешней таможне скопилось около тысячи ввезённых неоформленных машин, и ещё 400 ждут погрузки в Японии.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к полномочному представителю президента РФ в ДФО – заместителю председателя правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. Глава края отметил, что для дальневосточников вопрос приобретения подержанных японских авто всегда был важным, и пока не определён порядок установки новых систем на подержанные автомобили, не стоит запрещать их ввоз. Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья.

Чтобы справиться с большим объёмом работы, в ближайшие три дня таможенное управление Владивостока перейдет на 12-часовой режим работы. Приём граждан будет идти с 8:00 до 20:00. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Документы оформляют на улице Стрельникова, 14 и Березовой, 25а.