Виновник жуткой аварии в Находке уже привлекался за нарушение ПДД

Страшную автомобильную аварию, которая произошла в Находке ночью, прокомментировали в приморской полиции. Как оказалось, её виновник уже привлекался за нарушение правил дорожного движения.

В приморском управлении МВД сообщили подробности серьёзной автомобильной аварии, которая произошла в Находке. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что ночью в районе улицы Перевальной столкнулись легковушка и грузовик. Водитель грузового авто, который вёз уголь, решил проехать перекрёсток на красный свет. По дороге в тот момент ехала Toyota Crown. Мчащийся на всех парах самосвал протаранил легковушку и лишь после этого остановился.

Виновником происшествия стражи порядка признали водителя самосвала Volvo. «Водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира легковой автомашины. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести», - информирует пресс-служба управления МВД. 50-летний водитель «Вольво», как оказалось, попадается не первый раз. Ранее его уже штрафовали – за нарушение правил перевозки грузов. Теперь его, помимо всего прочего, снова оштрафуют по этой же статье. В настоящее время работники ДПС изучают все обстоятельства происшествия. Если травмы пострадавших участников аварии окажутся действительно серьёзными, водителю грузовика будет грозить тюремный срок.