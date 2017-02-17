Лихач сбил девушку на пешеходном переходе во Владивостоке

Во Владивостоке сбили очередного пешехода, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пострадала девушка.

В минувший четверг в приморской столице произошло очередное ДТП на пешеходном переходе. Как сообщает автомобильное сообщество dps_vl, инцидент произошёл в районе дома по адресу: Борисенко, 2 примерно в 15:00. Лихач на легковом автомобиле марки Honda прямо на зебре сбил молодую девушку. Водитель не обратил внимание на то, что попутная машина притормозила, пропуская пешехода, и пошёл на обгон.

По его словам, он заметил девушку в самый последний момент. Лихач резко вывернул руль, однако столкновения избежать не удалось – машина всё-таки задела пострадавшую левым бортом. В результате горожанка отлетела на асфальт. Прибывшим на место происшествия медикам пришлось госпитализировать пострадавшую в «тысячекоечную» больницу. Очевидцы сообщают, что девушка сильно разбила лицо. Информация о её состоянии уточняется.

Стоит отметить, что наезды на пешеходов стали происходить во Владивостоке с пугающим постоянством. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о резонансном ДТП в тот же день на Русском острове, где женщина за рулём Honda Cami врезалась в толпу студентов. Троих пострадавших доставили в «тысячекоечную» больницу. Днём ранее двух человек сбили на улице Олега Кошевого. Причиной этих аварий, предположительно, стал неработающий светофор.