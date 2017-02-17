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В Приморье увеличили частоту внутренних авиарейсов

В Приморье увеличили частоту внутренних авиарейсов
Третий приобретённый краем самолёт позволил сделать это
14 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

С сегодняшнего дня в Приморском крае увеличилось количество рейсов на пяти внутренних авиамаршрутах. Отныне жители и гости Приморья региона смогут чаще летать в Дальнегорск, Дальнереченск, Терней, Кавалерово и поселок Светлая Тернейского района.

Как сообщает краевая пресс-служба, департамент транспорта и дорожного хозяйства заключил договор с авиакомпанией «Аврора» на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписанию в межмуниципальном сообщении.

«Если первые два самолета выполняли 28 рейсов туда-обратно в неделю, то с приобретением третьего воздушного судна мы добавили еще 13 частот – по две частоты на Дальнереченск и поселок Светлая Тернейского района, по три – на Терней, Кавалерово и Дальнегорск. То есть в неделю три самолета будут выполнять 41 рейс», – сообщили представители департамента.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что третий самолёт для внутрикраевых авиаперевозок был приобретен в лизинг по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в конце прошлого года. Необходимость в этом была продиктована большим спросом на авиаперевозки в крае. В планах властей - открыть новые посадочные площадки, доведя их количество до 22 и расширив географию полётов.

Сегодня авиакомпания «Аврора» на самолете DHC-6 выполняет девять регулярных рейсов по краю – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

 
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