В Приморье увеличили частоту внутренних авиарейсов

С сегодняшнего дня в Приморском крае увеличилось количество рейсов на пяти внутренних авиамаршрутах. Отныне жители и гости Приморья региона смогут чаще летать в Дальнегорск, Дальнереченск, Терней, Кавалерово и поселок Светлая Тернейского района.

Как сообщает краевая пресс-служба, департамент транспорта и дорожного хозяйства заключил договор с авиакомпанией «Аврора» на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписанию в межмуниципальном сообщении.

«Если первые два самолета выполняли 28 рейсов туда-обратно в неделю, то с приобретением третьего воздушного судна мы добавили еще 13 частот – по две частоты на Дальнереченск и поселок Светлая Тернейского района, по три – на Терней, Кавалерово и Дальнегорск. То есть в неделю три самолета будут выполнять 41 рейс», – сообщили представители департамента.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что третий самолёт для внутрикраевых авиаперевозок был приобретен в лизинг по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в конце прошлого года. Необходимость в этом была продиктована большим спросом на авиаперевозки в крае. В планах властей - открыть новые посадочные площадки, доведя их количество до 22 и расширив географию полётов.

Сегодня авиакомпания «Аврора» на самолете DHC-6 выполняет девять регулярных рейсов по краю – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.