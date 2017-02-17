Баба Валя попросила Жириновского погонять "мышей" в Госдуме

Известная на всю Россию «блогерша», 81-летняя пенсионерка Баба Валя, присоединилась к народному флешмобу «Находка задыхается». Она выложила на своей странице снимок с надписью SOS, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Кроме того, что Баба Валя присоединилась к народу: она в своём посте также обратилась к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой помочь людям.

«Хочу принять участие. #находка_задыхается от угольной пыли. Прожила тут всю жизнь, что творится сейчас - это ужас!!! Администрация закрывает глаза, за молчание видимо платят!!! @zhirinovskiy Вы «мышей» погоняйте у себя в Думе! Помогите людям!!!», - написала Валентина Ивановна.

Пока реация известного политика не последовала. Однако у подписчиков поступок бабы Вали вызвал исключительно положительную реакцию. Причём, как оказалось, с подобными проблемами сталкиваются не только приморцы.

«Бабушка Валя, мы вас полностью поддерживаем», «У вас угольная пыль, а мы в Челябинске дышим сероводородом и формальдегидом», «Эх... У нас в Новокузнецке такая же история», - сетуют подписчики.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что этой зимой проблема угольной пыли в Находке стала одной из самых обсуждаемых в Приморье. Общественные активисты составили петицию против открытых угольных терминалов. Кроме того, находкинцы запустили сетевой флешмоб #находка_задыхается. Также в Сети появился музыкальный видеоролик на проблемную тему.

Недавно в Находке состоялось второе расширенное заседание комиссии по экологии и природопользованию, посвящённое работе открытых угольных терминалов. Власти намерены «кошмарить» угольные терминалы города, однако грядущих проверок боятся далеко не все.