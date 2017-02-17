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Во Владивостоке ночью сгорели люксовые авто

Во Владивостоке ночью сгорели люксовые авто
Во время пожара на Патрокле пострадали три машины
6 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: РИА "Восток-Медиа"

В ночь с четверга на пятницу в приморской столице произошёл пожар в районе Патрокла. В результате возгорания на придомовой территории оказались испорчены три дорогостоящих автомобиля. Причины происшествия и степень материального ущерба предстоит установить экспертам.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», огонь охватил машины, припаркованные возле дома № 42 на улице Басаргина. Сообщение о возгорании поступило в главное управление МЧС по Приморскому краю в 3:04. По сообщению пресс-службы ведомства, первые пожарные расчёты прибыли по указанному адресу спустя 11 минут. К моменту приезда специалистов огнём оказались охвачены три машины: Nissan Patrol, Lexus и Toyota Harrier. Возгорание удалось локализовать в 3:21, а ликвидировать полностью в 4:24. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, в тушении участвовали 12 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

 

В результате происшествия наиболее сильно пострадали Patrol и Harrier, у «Лексуса» огнём оказалась подпорчена дверь багажника. По свидетельствам очевидцев, наибольшего ущерба в запаркованном дворе удалось избежать благодаря бдительности других жильцов. Многие автовладельцы успели отогнать стоявшие поблизости машины. 

 


 
 
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