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Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца

Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
Марину Свиридову и её предполагаемого подельника оставили в СИЗО
только что
Закон | Приморский край
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Фото: leninsky.prm.sudrf.ru

Владивостокский суд не захотел выпускать на свободу жену гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Марину Свиридову и главного приморского горнопромышленника Алексея Авершина. Их оставили в СИЗО ещё на несколько месяцев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Супругу гендиректора ХК «Адмирал» Ильи Митькина -  Марину Свиридову, а также председателя приморского Союза горнопромышленников Алексея Авершина оставили под стражей. Такое решение в четверг 16 февраля принял Ленинский районный суд Владивостока. О продлении меры пресечения просили следователи: они посчитали, что ближайшие четыре месяца подозреваемым стоит провести в следственном изоляторе. Судья Ольга Жиброва прислушалась к мнению стороны обвинения. 

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в декабре силовики задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и жену руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Их подозревают по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По ней фигуранты дела могут «загреметь» на десять лет и получить штраф в сумме до миллиона рублей. Позже Илья Митькин сообщил, что считает свою жену ни в чём не виновной.

 
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