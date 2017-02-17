Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца

Владивостокский суд не захотел выпускать на свободу жену гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Марину Свиридову и главного приморского горнопромышленника Алексея Авершина. Их оставили в СИЗО ещё на несколько месяцев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Супругу гендиректора ХК «Адмирал» Ильи Митькина - Марину Свиридову, а также председателя приморского Союза горнопромышленников Алексея Авершина оставили под стражей. Такое решение в четверг 16 февраля принял Ленинский районный суд Владивостока. О продлении меры пресечения просили следователи: они посчитали, что ближайшие четыре месяца подозреваемым стоит провести в следственном изоляторе. Судья Ольга Жиброва прислушалась к мнению стороны обвинения.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в декабре силовики задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и жену руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Их подозревают по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По ней фигуранты дела могут «загреметь» на десять лет и получить штраф в сумме до миллиона рублей. Позже Илья Митькин сообщил, что считает свою жену ни в чём не виновной.