Выходные во Владивостоке: ледовые гонки, лекции о еде и театр

Кроме этого, в городе запланировано несколько культурных мероприятий для детей

На грядущих выходных во Владивостоке состоятся третий этап чемпионата и Кубка Владивостока по мотокроссу на льду и ледовое велоралли. Участвовать в исключительно зимних мероприятиях приедут люди со всего Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 18 февраля, в 10:00 на набережной Цесаревича стартует традиционная городская «Прогулка с врачом», которая проходит еженедельно. Специалисты «Владивостокского клинико-диагностического центра» во время мероприятия проведут общеукрепляющую зарядку, мастер-класс по скандинавской ходьбе и бесплатно проконсультируют по вопросам здоровья.

В 10:30 на озере Юность состоится третий этап чемпионата и Кубка Владивостока по мотокроссу на льду. Участниками гонок станут около 80 человек. Мотогонщики прибудут из Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Большого Камня, Славянки, Кавалерово.





Ровно в полдень в краевой столице намечено несколько развлекательных мероприятий для детей. Так, в Приморской краевой филармонии состоится детская музыкальная программа «Дюймовочка»: перед юной аудиторией выступят лауреаты международных конкурсов Александра Ласинская, Елена Брыкина, Людмила Кравец. Также в 12:00 на основной сцене театра кукол покажут спектакль «День рождения кота Леопольда», а в Театре Молодёжи - «Приключения Цыплёнка».

В 13:30 в библиотеке «Бук» состоится проектная сессия «Видение Владивостока». Всех желающих приглашают присоединиться к разработке стратегического видения города. Проект представит ведущий архитектор ИТП «Град» Максим Ефанов. Участники мероприятия расставят на карте Владивостока объекты, которых, по их мнению, не хватает на данный момент. Объекты могут быть любыми: библиотеки, спортзалы, парки, торговые центры, объекты озеленения и так далее, главное условие – размещение объекта должно предполагать положительные изменения в среде.

В 13:30 в кинозале ЦСИ «Заря» стартуют лекции, объединённые названием «Еда в городе». Гости узнают, как приготовить стейк на 23 Февраля от выпускника Королевской академии кулинарных искусств Ле-Роше Амра Мансиеха. Кроме этого, горожан научат готовить капкейки и расскажут о тонкостях семейного ресторанного бизнеса.





Ровно в 14:00 на Приморской сцене Мариинского театра состоится одноактный балет «Кармен-сюита». Его поставил хореограф Альберто Алонсо на основе оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Кроме этого, в субботу у горожан будет возможность увидеть постановку «Капитанская дочка» на сцене Театра Молодёжи в 17:00 и спектакль «Неслучайные люди» на малой сцене Мариинки в 18:00.

19 февраля, в воскресенье, на замёрзшей акватории бухты Новик острова Русского в 10:30 состоится ледовое велоралли «Тур острова Папенберг - 2017». Участникам предстоит на велосипедах и не только пройти по маршруту мыс Мелководный - остров Папенберг - остров Елена – мыс Полонского – мыс Мелководный. Протяжённость дистанции для взрослых спортсменов составит 20 километров, для детских групп – 8 километров.

В 12:00 в буфете большого зала краевой филармонии стартует концертная программа «Разрешите представить – мадам Галецкая». Гости услышат о жизни Ивана Ивановича Галецкого, основателя концертного зала, а также о судьбе самого здания, где сейчас находится приморская краевая филармония. Рассказ дополнят романсами в исполнении артистов филармонии. В соседнем здании Театра Молодёжи в это же время покажут спектакль Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчул`ok».

На вечер в городе запланировано также несколько культурных мероприятий. Новую оперу в четырёх действиях «Игрок» можно будет увидеть на сцене приморской Мариинки в 17:00.

В 18:00 труппа Театра Молодёжи исполнит на сцене постановку по пьесе Виктора Розова «В добрый час!». Сюжет спектакля завязывается вокруг троих ребят, приехавших поступать в московские институты из провинции, и столичной «золотой молодёжи». Постановкой занимались заслуженные артисты РФ Галина Копылова и Александр Волосянко. В 18:30 в краевом драматическом театре имени Максима Горького покажут спектакль в двух действиях «Стена» по роману министра культуры РФ Владимира Мединского.



