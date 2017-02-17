Для "приморских партизан" не смогли собрать коллегию присяжных

Приморский краевой суд не смог собрать присяжных для рассмотрения дела «приморских партизан». Это произошло из-за нехватки претендентов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 16 февраля, в Приморском краевом суде стартовал пересмотр эпизода по делу кировской банды партизан. Новое решение должна вынести коллегия присяжных. Процедура её формирования как раз и должна была состояться накануне. Однако этого сделать не удалось.

«Основная причина, по которой коллегия не сформировалась, - неявка нескольких кандидатов. Следующее заседание назначено на 15 марта», - пояснили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого суда.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, оправдание «приморских партизан» стало большой неожиданностью для многих в прошлом году. Повторное рассмотрение громкого уголовного дела началось ещё в мае 2015 года. На вынесение своего решения в 2016 году присяжным понадобилось два дня. 19 июля они получили напутственное слово судьи и удалились для обдумывания вердикта. Участников группировки оправдали по одному эпизоду, а двух обвиняемых освободили прямо в зале суда. Прокуратура сразу же заявила, что намерена обжаловать оправдательный приговор.

В конце июля в Приморском краевом суде во Владивостоке вынесли окончательный оправдательный приговор «приморским партизанам». Двоих из них — Алексея Никитина и Вадима Ковтуна — освободили в зале суда, так как они проходили только по этому эпизоду. Ещё троих фигурантов дела — Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Максима Кириллова — оставили под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание за другие эпизоды.

В самом конце года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан». Тогда же стало известно, что Приморский краевой суд рассмотрит дело в другом составе.