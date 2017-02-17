В Приморье создадут корпус медицинских волонтёров

Сегодня пятница, 17 февраля 2017 года, 11:54
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
В Приморье суд вынес приговор браконьерам из КНДР
В Приморье суд вынес приговор браконьерам из КНДР
В Находке самосвал с углём протаранил легковушку
В Находке самосвал с углём протаранил легковушку
Андрея Пушкарёва продержат под замком всю весну
Андрея Пушкарёва продержат под замком всю весну
Во Владивостоке стартовал зимний ЛГБТ-фестиваль
Во Владивостоке стартовал зимний ЛГБТ-фестиваль
Регионы:


Популярное
вчера, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
вчера, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
вчера, 18:16
Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 14:08
В Спасске-Дальнем рядом с кинотеатром вспыхнул серьёзный пожар
вчера, 15:02
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
вчера, 16:15
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 17:51
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
сегодня, 07:00
Зима не отступает: на Приморье идёт метель
сегодня, 09:31
Во Владивостоке стартовал зимний ЛГБТ-фестиваль

Обсуждаемое
вчера, 16:38
17

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 15:02
14

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
вчера, 17:51
14

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 12:59
11

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
вчера, 19:46
8

В гордуме Владивостока произошла замена
вчера, 18:16
7

Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 16:15
6

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 18:44
2

Приморские депутаты намерены снять напряжение по ОДН
вчера, 17:20
2

В Хабаровске продавец овощного киоска торговала насваем
вчера, 13:35
1

Суд обязал "Порт Ванино" починить прогнивший причал
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 19 минут назад
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке сегодня, 08:11
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 443



Система Orphus

В Приморье создадут корпус медицинских волонтёров

В Приморье создадут корпус медицинских волонтёров
Их основной задачей станет помощь пожилым людям
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Накануне в ходе приёма граждан губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил департаменту по делам молодёжи сформировать подразделение волонтёров, способных оказывать медицинскую помощь пожилым землякам. Это решение подсказала одна из пенсионерок, пришедших на приём, председатель Совета ветеранов педагогического труда Первореченского района Владивостока 81-летняя Евгения Игнатенко.

«Мы проработали по 40-50 лет, нам всем идет уже девятый десяток. В таком возрасте необходима медицинская помощь, постоянное наблюдение врачей. А некоторые из нас уже не могут самостоятельно выходить на улицу. Мы предлагаем создать организацию добровольцев, которые смогут и медицинскую помощь оказать, и пообщаться, что тоже немаловажно», – высказала идею бабушка.

Департамент по делам молодёжи Приморья в течение месяца разработает концепцию по организации в крае движения волонтёров, которые будут оказывать пожилым людям соцподдержку и медицинскую помощь. По рекомендации губернатора, волонтёры, которые будут работать с пенсионерами, должны иметь медицинское образование.

«Привлекать таких добровольцев мы будем совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, там уже есть подобный опыт», – заявил Владимир Миклушевский.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru