В Приморье создадут корпус медицинских волонтёров

Накануне в ходе приёма граждан губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил департаменту по делам молодёжи сформировать подразделение волонтёров, способных оказывать медицинскую помощь пожилым землякам. Это решение подсказала одна из пенсионерок, пришедших на приём, председатель Совета ветеранов педагогического труда Первореченского района Владивостока 81-летняя Евгения Игнатенко.

«Мы проработали по 40-50 лет, нам всем идет уже девятый десяток. В таком возрасте необходима медицинская помощь, постоянное наблюдение врачей. А некоторые из нас уже не могут самостоятельно выходить на улицу. Мы предлагаем создать организацию добровольцев, которые смогут и медицинскую помощь оказать, и пообщаться, что тоже немаловажно», – высказала идею бабушка.

Департамент по делам молодёжи Приморья в течение месяца разработает концепцию по организации в крае движения волонтёров, которые будут оказывать пожилым людям соцподдержку и медицинскую помощь. По рекомендации губернатора, волонтёры, которые будут работать с пенсионерами, должны иметь медицинское образование.

«Привлекать таких добровольцев мы будем совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, там уже есть подобный опыт», – заявил Владимир Миклушевский.