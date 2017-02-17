Этим утром владивостокцы попали в пробку на проспекте Столетия

В пятницу утром дороги Владивостока оказались загружены на ставшие обычными 4 балла. В городе зафиксирована всего одна крупная пробка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самый сильный затор сегодня снова собрался на проспекте 100-летия Владивостока. Мощность двухчасовой пробки от Русской улицы до остановки «Молодёжная» варьировалась от 6 до 8 баллов. Впрочем, к настоящему времени эта дорога практически опустела – сейчас она загружена всего на «двойку».

На остальных магистралях приморской столицы серьёзных проблем с движением не наблюдалось. На некоторых улицах сохранялся обычный плотный трафик, но не более. Так, на «пятёрку» была загружен участок Светланской улицы в сторону центра города. Довольно плотное движение наблюдалось лишь на дороге от Луговой площади до остановки «Гайдамак».

На привычные пять баллов был загружен проспект Красного Знамени по направлению к издательству «Дальпресс».

Такая же плотность движения зафиксирована и на Русской улице по направлению к Выселковой. 5-балльная загруженность характерна для этой дороги – но прочие магистрали Владивостока были загружены ещё меньше.

Практически пустовала дорога от Луговой до Спортивной улицы. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», утром плотность трафика на ней составила всего 1 балл.

В целом утро пятницы выдалось весьма спокойным для владивостокских автомобилистов. Большинство горожан смогли добраться до работы вовремя и без пробок.