Статистика приморских аварий: каждая шестая – выезд на "встречку"

Сотрудники департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края обобщили данные по дорожно-транспортным происшествиям за 2016 год. Оказалось, что каждая шестая авария на дорогах Приморья происходила из-за выезда на полосу встречного движения на высокой скорости.

Всего в 2016 году на территории Приморского края было зарегистрировано 3007 дорожно-транспортных происшествий, в которых 243 человека погибли и 3814 получили ранения. При этом каждая шестая авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения.

Выезд на встручную полосу спровоцировал почти 200 ДТП, в результате которых 32 человека погибли и более 350 получили травмы различной степени тяжести.

Больше всего ДТП с выездом на «встречку» случилось во Владивостоке - их было 38. Немного меньше было таких аварий в Уссурийске - 23. В Партизанском районе произошло 15 подобных ДТП, в Чугуевском и Шкотовском - по11, в Находке -10.

Специалисты напомнили, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления закон предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, даже если аварии не произошло. В 2016 году к административной ответственности за данный вид нарушения сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края привлечено 5693 водителя.

Эффективным методом профилактики дорожно-транспортных происшествий в Приморье зарекомендовала себя повсеместная установка фото-радаров и камер видеонаблюдения. Сегодня в крае действует 51 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С», во Владивостоке установлены более 550 камер профилактического видеонаблюдения. По словам сотрудников краевого департамента, это дисциплинирует водителей и заставляет их соблюдать скоростной режим. Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы, разработанную по поручению губернатора Владимира Миклушевского.