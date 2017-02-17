В Приморье суд вынес приговор браконьерам из КНДР

Двух корейских браконьеров осудили в Приморье за нападение на российских пограничников. В данный момент решения суда ждут ещё 13 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморье вынесли приговор двум гражданам КНДР, которых признали виновными в применении насилия в отношении представителя власти. «Соответствующее решение принял Находкинский городской суд», - рассказала корреспонденту редакции старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.

Доказательства, которые собрали следователи, признали достаточными для вынесения приговора в отношении двух граждан. Суд приговорил их к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В данный момент приговоры в законную силу не вступили, и пока неизвестно, где виновные иностранцы будут отбывать наказание.

15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР - члены экипажа иностранного судна SMRT DAE YANG 10 - применили насилие в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю. При этом корейское судно находилось в исключительной экономической зоне Российской Федерации. В данный момент ещё 13 человек продолжают ожидать рассмотрения их дел в суде.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало подробности инцидента: команда зарубежного судна вела себя агрессивно, не реагировала на предупредительный огонь и даже избила нескольких пограничников. Стражи границы в ответ применили огнестрельное оружие, ранив 9 корейцев. Один из раненых впоследствии скончался. На самом судне обнаружили незаконный улов краба.

По первоначальным данным, пострадавших стражей границы было двое - одному из них сломали стопу, у второго - сотрясение мозга. Вскоре стало известно ещё о двух избитых. После их число выросло до шести.