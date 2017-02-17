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В Находке самосвал с углём протаранил легковушку

В Находке самосвал с углём протаранил легковушку
Водитель грузовика решил проскочить перекрёсток на красный свет
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: nhk_off, dps_control

Минувшей ночью в Находке произошло очень жёсткое ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». В районе улицы Перевальной грузовик на полном ходу протаранил легковушку с двумя женщинами.

За прошедшую ночь Находка отметилась серьёзной автомобильной аварией. Рядом с городским дорожно-строительным управлением столкнулись портовый самосвал и Toyota Crown. Водитель грузового авто вёз уголь и, по всей видимости, очень спешил. В районе Перевальной улицы он решил проехать перекрёсток на красный свет. По дороге в тот момент ехала «Тойота». Мчащийся на всех парах самосвал протаранил легковушку и лишь после этого остановился.

 

Как сообщают очевидцы происшествия, в салоне «Крауна» находились две женщины. Их зажало в салоне автомобиля. Извлечь пострадавших удалось только спасателям.

 

Информация о пострадавших ещё уточняется. Причину аварии сейчас выясняют работники ДПС. Наиболее вероятных версий две – невнимательность водителя или отказ тормозов. Впрочем, сами находкинцы уверяют – водители «угольных» грузовиков частенько ездят по городу на запредельной скорости. Свои мнения по этому поводу горожане оставляли в комментариях к видеозаписи в соцсети Instagram.

«Я в ночь работаю, а окна на дорогу выходят. Каждый раз такая картина: эти грузовики на большой скорости носятся, частенько ещё и фары не включают», - написала одна из жительниц города.

«Рано утром грузовики действительно носятся, превышая скорость. Нарушают каждый день», - поддержал её другой горожанин.


 

Стоит отметить, что за последние сутки в Приморье произошло несколько жёстких автомобильных аварий. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жительнице Владивостока, которая врезалась в толпу студентов на Русском острове. Троих пострадавших доставили в «тысячекоечную» больницу. Учитывая их состояние, они могут пробыть там около месяца.

 
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