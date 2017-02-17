Приморье претендует на федеральные субсидии для краевых авиаперевозок

Приморский край направил в Министерство транспорта Российской Федерации предложения по включению краевых авиарейсов в программу субсидирования воздушных перевозок. В случае одобрения этой инициативы краевых властей финансовая нагрузка на бюджет края могла бы уменьшиться.

Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали, что федеральный бюджет и ранее, и теперь субсидирует авиамаршруты в европейскую часть России из узловых аэропортов Дальнего Востока. На недавнем совещании под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Минтрансу было поручено разработать и представить предложения по предоставлению авиакомпаниям новых субсидий из федерального бюджета. При этом у регионов есть право предложить субсидировать те или иные социально значимые маршруты.

Администрация Приморья включила в перечень приоритетных все внутрикраевые маршруты, которые сегодня субсидируются из краевого бюджета. Это перелеты из Владивостока в Терней, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Светлую, Амгу, Единку и обратно, а также маршруты Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга, Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу, Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и в обратном направлении.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что субсидирование внутрикраевых авиаперевозок позволяет держать цены на билеты для пассажиров на доступном уровне. Стоимость авиабилета сопоставима с ценой автобусного – при этом пассажиры экономят время.