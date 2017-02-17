Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев полностью изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке. Своё решение полпред озвучил во время заседания подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным сайта правительства России, сейчас около половины потребляемой в мире рыбы производится в аквакультуре. При этом на Дальнем Востоке, на долю которого приходится более 60 % продукции российского рыбного хозяйства, бизнес может пользоваться только 1 % акватории. При ежегодной добыче 3,1 миллионов тонн рыбы производится всего 6,6 тысяч тонн аквакультуры в год.

Юрий Трутнев отметил, что разговоры о развитии аквакультуры идут очень давно, однако пока это ни к чему не привело. Именно поэтому он обратился в фонд развития Дальнего Востока с просьбой полностью изменить механизм.

Речь идёт о введении заявительного порядка в отношении участков аквакультуры с дальнейшим выставлением их на аукцион. Если спрос на конкретный участок есть, то предприниматель, который делает заявку, должен будет вносить соответствующий взнос, чтобы избежать спекуляций. Планируется, что в 2017 году на аукцион будут выставлены не менее 30 % потенциально перспективных для развития аквакультуры участков на территории Дальнего Востока.

«Схема будет прозрачной, вводится электронный аукцион. Мы посмотрели также вопросы, связанные с ограничениями на случай монопольных заявок. Надо этим начинать заниматься», – подчеркнул вице-премьер.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Германа Зверева, Юрий Трутнев сделал очень сильный ход для развития аквакультуры на Дальнем Востоке.

«Юрий Петрович Трутнев услышал жалобы и обращения предпринимателей. Он предложил вывести из полутени процедуры доступа к изначальному производственному ресурсу для аквакультуры. Будем откровенны, несмотря на формальное соответствие закону, действовавшие процедуры не могли и не стали «спусковым крючком» для развития аквакультуры. Эти процедуры скорее являлись, как говорилось в романе «Двенадцать стульев», «сравнительно честным» способом прихватывания рыбоводных участков приближёнными к местным властям бизнесменами», - считает Герман Зверев.

В правильности принятого решения уверен и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков. Грядущее развитие, по его мнению, позволит реализовать колоссальный потенциал дальневосточной рыбной отрасли, увеличить объём поставляемых водных биологических ресурсов как на российский рынок, так и на экспорт.

«Реализуемый ФРДВ проект направлен на максимальное вовлечение в хозяйственный оборот рыбоводных участков, привлечение инвестиций на раннем этапе формирования лотов и оптимизацию расхода бюджетных средств», - отметил Чекунов.

Он уточнил, что это будет интерактивный сервис "одного окна" для российских и международных участников рынка. Инвесторам предложат только те территории, на которые законодательство России не накладывает каких-либо ограничений. «Будет нанесена размерная сетка размером 100 гектаров на всю акваторию рыбохозяйственного бассейна. Такая работа уже производится во взаимодействии с Росрыболовстом и научными специализированными организациями. На отдельных акваториях размеры сетки могут быть уменьшены», - заявил глава ФРДВ.

Все участки будут пронумерованы, и предприниматель в онлайн-режиме сможет сделать выбор. Заявка автоматически попадёт в Росрыболовства, которое после одобрения правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока будет утверждать границы рыбоводного участка и выставлять его на электронный аукцион через Интернет-сервис ФРДВ.

В итоге подкомиссия одобрила предложение по активному вовлечению в хозяйственный оборот рыбоводных участков и привлечению инвестиций в развитие аквакультуры.

Юрий Трутнев заверил, что дальневосточный рыбохозяйственный бассейн будет открыт для инвесторов и все участки, где возможно развитие аквакультуры, передадут инвесторам в течение ближайших трёх лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также сообщало о том, что на этом же совещании Юрий Трутнев заявил о намерениях создать специализированную ТОР для резидентов, которые займутся рыбохозяйственной деятельностью. Он поручил специалистам Минвостокразвития детально проработать этот вопрос.