Завтра жители Владивостока потянутся на центральную площадь

Завтра, 18 февраля, на главной площади Владивостока соберутся приморские фермеры и другие производители со своей продукцией. На этой неделе ярмарка будет работать только один день, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта на центральной площади Владивостока после перерыва вновь развернётся продовольственная ярмарка. Такую возможность для продажи своей продукции используют многие приморские фермеры, для чего приезжают в краевую столицу уже к 4-5 часам утра.

На этот раз торговля будет происходить 18 февраля и 4 марта с 10:00 до 17:00. Горожане вновь смогут приобрести мясную, рыбную и хлебобулочную продукцию, мёд, соленья, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу.





Кроме того, ежедневные продовольственные ярмарки проходят в муниципалитетах Приморья. Подробную информацию о ярмарках в каждом районе можно узнать на сайте администрации края.

Последний раз продовольственные ярмарки во Владивостоке проводили в преддверии Нового года и Рождества. Тогда из-за новогоднего городка на площади фермеры и другие производители переместились на парковку краевой администрации на Светланской, 22 и на привокзальную площадь.

Фермерскую продукцию в постоянном режиме в центре Владивостока начинают продавать с апреля. Традиционно на главной ярмарке собираются жители Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Обычно она проходит по пятницам и субботам с 9 утра до 5 часов вечера.













