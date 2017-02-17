Андрея Пушкарёва продержат под замком всю весну

Брату владивостокского мэра Игоря Пушкарёва – Андрею – продлили срок домашнего ареста, сообщает РИА «Восток-Медиа». Всю весну он проведёт в заточении.

Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок домашнего ареста брату мэра Владивостока Андрею Пушкарёву. Он является одним из фигурантов дела о групповом коммерческом подкупе. Как рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царёва, сидеть под замком ему придётся до 30 мая. Об этом служителя Фемиды попросили следователи – дело в том, что срок ареста Пушкарёва истекает в конце этого месяца, а следствие по делу всё ещё не закончено. Судья удовлетворил их ходатайство.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Андрей Пушкарёв стал фигурантом уголовного дела в отношении его брата Игоря. По версии следствия, брат градоначальника, будучи гендиректором ООО «Востокцемент», в 2012-2014 годах давал взятки директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. Тот в свою очередь закупал у «Востокцемента» материалы для ремонта дорог. 22 июня по решению Басманного суда Андрея Сергеевича поместили под домашний арест. Ему удалось избежать помещения в СИЗО из-за состояния здоровья: гендиректор «Востокцемента» получил тяжёлое увечье во время запуска новогоднего фейерверка и фактически стал инвалидом.