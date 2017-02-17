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"Адмирал" потерял нужные очки на пути к плей-офф

"Адмирал" потерял нужные очки на пути к плей-офф
"Моряки" проиграли московскому "Динамо"
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: dynamo.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил московскому «Динамо» в предпоследнем матче регулярного чемпионата. «Моряки» проиграли в овертайме и 1 очко в игре всё-таки заработали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В непростой схватке приморцы проиграли со счётом 1:2. Единственной шайбой в «Адмирале» отличился Дмитрий Саюстов. Авторами голов у соперников стали Максим Карпов и Мартиныш Карсумс.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер приморской команды Александр Андриевский охарактеризовал прошедший матч крайне напряжённым и признал, что соперник был немного сильнее.

«Напряженный кубковый матч. Понятно, что нам были нужны очки. Немножко осторожно начали, памятуя о том, что в последних матчах пропускали на первых минутах, поэтому этому моменту уделили особое внимание. Да, поначалу «Динамо» владело инициативой, активно хозяйничало на площадке, но постепенно мы выровняли игру и перевели ее в зону соперника. Равная игра, по большому счету, получилась. В овертайме «Динамо» повезло больше, хотя мы также могли забить в большинстве. По самоотдаче у меня никаких претензий к ребятам нет – всё оставили на льду. Мы хотели победить. Но не забывайте, что против нас не дворовая команда вышла, а двукратный обладатель Кубка Гагарина, они тоже свои проблемы решают. На сегодняшний день «Динамо» оказалось чуть-чуть сильнее», - сказал наставник «сине-белых».

Теперь в активе «моряков» значится 83 очка. При этом пока подопечные Александра Андриевского держатся за 8 строчку турнирной таблицы на востоке. К слову, у Куньлунь Ред Стар также 83 балла, однако китайская команда занимает 7 строчку. Сибирь с 81 очком занимает 9 позицию.

В последней игре с подольским «Витязем» приморскому клубу важно взять минимум одно очко, чтобы оформить выход в кубковую часть чемпионата. Она состоится в субботу, 18 февраля.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в прошлой игре «Адмирал» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву» в день рождения генерального директора. «Моряки» пропустили от соперника 6 шайб, а ответить смогли только одной. 


 

 

 

 

 
 

 
 
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