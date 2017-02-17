Энергетики оставят без света десятки домов Владивостока

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Отключения начнутся ровно в 9 часов
|Фото: 56orb.ru
Специалисты муниципального предприятия «ВПЭС» сегодня продолжат отключения абонентов от электроснабжения, которые происходят практически каждый день. В список попали дома из разных районах города.
В пятницу, 17 февраля, работники «Владивостокского предприятия электрических сетей» вновь оставят без света десятки городских многоэтажек. Это связано с ремонтом сетей, который начнётся традиционно в 9:00. Длительность каждого отключения – от двух до восьми часов, а завершится всё не позднее 17 часов.
На сайте МУПВ «ВПЭС» опубликован список адресов:
Айвазовского: 10;
Алеутская: 61;
Апухтина: 10;
Ватутина: 20;
Вторая: 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 9;
Клевера: 3, 26;
Короленко: 60;
Майкова: 2, 8;
Маковского: 190;
Некрасовский переулок: 1;
Океанский проспект: 107;
Октябрьская: 6, 8, 10, 12, 13;
Пацаева: 5;
Плещеева: 7, 7А;
Суханова: 1А, 3, 3А;
Хабаровская: 4Б, 6, 6Б;
Шилкинская: 21.