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Энергетики оставят без света десятки домов Владивостока

Энергетики оставят без света десятки домов Владивостока
Отключения начнутся ровно в 9 часов
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: 56orb.ru

Специалисты муниципального предприятия «ВПЭС» сегодня продолжат отключения абонентов от электроснабжения, которые происходят практически каждый день. В список попали дома из разных районах города.

В пятницу, 17 февраля, работники «Владивостокского предприятия электрических сетей» вновь оставят без света десятки городских многоэтажек. Это связано с ремонтом сетей, который начнётся традиционно в 9:00. Длительность каждого отключения – от двух до восьми часов, а завершится всё не позднее 17 часов.

На сайте МУПВ «ВПЭС» опубликован список адресов:

Айвазовского: 10;

Алеутская: 61;

Апухтина: 10;

Ватутина: 20;

Вторая: 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 9;

Клевера: 3, 26;

Короленко: 60;

Майкова: 2, 8;

Маковского: 190;

Некрасовский переулок: 1;

Океанский проспект: 107;

Октябрьская: 6, 8, 10, 12, 13;

Пацаева: 5;

Плещеева: 7, 7А;

Суханова: 1А, 3, 3А;

Хабаровская: 4Б, 6, 6Б;

Шилкинская: 21.

 
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