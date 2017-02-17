"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке

Об этом стивидор рассказал на совещании у мэра и на собрании инициативной группы

На разных уровнях и разными путями решается «угольный вопрос» в Находке. Так, в среду, 15 февраля, в городской администрации прошло совещание по вопросу загрязнения окружающей среды в результате перевалки угля в морских портах Находкинского городского округа. На встречу были приглашены представители надзорных органов и общественности, а также всех стивидоров, занимающихся перевалкой угля в Находке. В тот же день один из участников совещания – ОАО «Терминал Астафьева» – провёл первое, организационное собрание жителей мыса Астафьева – членов инициативной группы по созданию Фонда развития территории “Содействие”.





Как рассказал глава Находкинского городского округа Андрей Горелов, это далеко не первая встреча городской администрации со стивидорами. В этот раз было решено привлечь как можно больше представителей прокуратуры, других надзорных органов и представителей общественности, а также стивидоров, занимающихся перевалкой угля на территории городского округа.

«Мы хотели послушать, что сделали стивидоры за те две недели, что прошли с момента проведения совещания у губернатора Приморья Владимира Миклушевского, где прозвучали предложение разработать и принять конкретные меры по снижению уровня пыли при перегрузке угля. Сегодня мы услышали, что усиленные меры подавления пыли уже принимаются – за счёт специальных водяных и снегогенераторных пушек, прекращения работ при неблагоприятной розе ветров. Для этого следует применять самые современные технологии, одновременно из процесса перевалки должны быть исключены все устаревшие механизмы, которые дают негативное воздействие на окружающую среду, – сказал Андрей Горелов. – Другими словами, бороться следует всё-таки не с самой перевалкой угля, а с угольной пылью.

Подобную точку зрения в ходе совещания выразил первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа Борис Гладких, выступивший с основным докладом.





Как отметил докладчик, «угольный вопрос» возник в Находке лишь в последние годы, когда из-за возникшей логистической конъюнктуры порты города стали важной частью транспортной цепочки, связывающей угледобывающие компании Сибири с получателями в Китае, Японии и Республике Корея.

«В настоящее время силами всех стивидоров Находки – крупных и мелких – переваливается порядка 55 миллионов тонн угля в год (44 млн тонн переваливает Восточный порт, 11 млн тонн стивидоры в самой Находке, больше всех это делает компания АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» – 6,6млн тонн в год), – сообщил Борис Гладких.

Сегодня население Находкинского городского округа составляет порядка 157 тысяч человек, напомнил докладчик. При этом в сфере угольной перевалки и связанными с ней областями деятельности (таможенное и портовое оформление, пограничный контроль, услуги лоцманов, буксировки, докеров, экспедиторских и агентских компаний) в общей сложности занято больше 50 тысяч находкинцев. Компании, так или иначе связанные с перевалкой угля, дают 95 % налоговых отчислений в бюджет городского округа.

Таким образом, отказ от перевалки угля, предлагаемый с завидным упорством в преддверии очередной выборной кампании в городе, на самом деле нанесёт огромный ущерб экономике Находки, Приморья, да и всей страны.

«55 миллионов тонн год – это не только уголь, переваливаемый в портах Находки. Это работа для РЖД, это шахты Кузбасса, где трудится немало угольщиков. Я думаю, что сегодня никто эти шахты не закроет, – сказал Борис Гладких. – Будем смотреть правде в глаза: спрос на уголь в Северо-Восточной Азии растет. Соответственно растёт объём экспорта угля. При этом растут и мировые цены на уголь. В этих условиях если с чем и надо бороться, так это не с увеличением грузопотоков, а с угольной пылью, как это, например, делается в соседней Японии.





Со своими докладами на совещании выступили и представители надзорных органов – и.о. Находкинского транспортного прокурора Руслан Абжалимов, руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев и начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в городе Находке Людмила Череванина. На совещании также прозвучали конкретные предложения стивидоров о том, как в ближайшее время исправить ситуацию в будущем.

Так, председатель совета директоров ОАО «Терминал Астафьева» Андрей Гранатов заявил, что компания готова принять активное участие в создании единой санитарно-защитной зоны на территории микрорайона мыса Астафьева вместе с другими стивидорами, там находящимися. Компания также поддерживает идею установки электронной системы автоматического мониторинга воздуха в микрорайоне.

Андрей Гранатов напомнил, что начиная с 2012 года, то есть с момента начала деятельности «Терминала Астафьева», компания целенаправленно воплощает в жизнь идею создания первого в Приморье, да и во всей России закрытого терминала перевалки угля и других сыпучих грузов.





“Работы по этому проекту уже начались, – сообщил участникам совещания Андрей Гранатов. – Так, мы обратились к нашему китайскому партнёру с предложением реализовать проект защитного купола, с помощью которого можно будет избежать разлёта угольной пыли со штабелей хранящегося угля”.

Подобные крытые угольные склады используются в странах Европы для минимизации воздействия терминала на окружающую среду. В результате внедрения комплексной системы пылеподавления, перегрузка и хранение угля на "Терминале Астафьева" будет осуществляться внутри защитного контура, который образует крытый склад и второй контур защитной сетки.

В числе оперативных мер по пылеподавлению были названы: наращивание высоты первого пылезащитного контура с 12,5 метров до 16,5 метров (металлические конструкции для него уже производятся), скорейшая подготовка проекта по возведению второго пылезащитного контура по всему периметру терминала.

“Мы приобрели две дополнительные снегогенераторные пушки. И уже в феврале они будут доставлены из Кореи и приступят к работе. Имеющиеся пушки работают в круглосуточном режиме”, – отметил Андрей Гранатов.

Так же компания решила не огладывать в долгий ящик выполнение обещания, данного жителям мыса Астафьева на встрече, состоявшейся 8 февраля. Вместе с жителями мыса Астафьева создаётся Фонд развития территории "Содействие", с помощью которого компания впервые в Приморье планирует внедрять принципы природной ренты. Другими словами, стивидор готов компенсировать местному населению те неудобства, которые приносит своей деятельностью. На эти цели из прибыли компании будут выделяться определённые средства. Как и на что их расходовать (на установку пластиковых окон, обустройство детских площадок и т.д.), будут решать члены правления фонда, которых изберут сами жители из своего числа.





Компания приобрела и передаёт на баланс Находкинского городского округа вакуумную подметально-уборочную машину фирмы KIA Bongo, которая будет заниматься сбором пыли и грязи на улицах микрорайона мыса Астафьева. Кроме того, мэр Находки заверил, что именно так и будет и выразил надежду, что и другие стивидоры последуют примеру «Терминала Астафьева».

«Это одно из первых предприятий, которое пошло на подобные меры, видя, что город остро нуждается в такой технике для очистки территорий микрорайонов, внутридворовых проездов, – отметил Андрей Горелов. – В ближайшее время автомобиль будет принят на баланс города, передан муниципальному специализированному предприятию. Он будет осуществлять уборку жилого массива на мысе Астафьева».

Не менее важна и другая инициатива компании, отметил мэр. Стивидорам необходимо создавать действенные площадки для общения с населением. Бизнес должен не просто заявлять о своей социальной ответственности, но и стремиться к тому, чтобы быть ответственным не на словах, а на деле.

«Бизнес должен отчитываться перед населением, что он делает и что готов сделать, причем не только на территории своих предприятий, но и на прилегающих жилмассивах, территория социальных учреждений, с тем чтобы минимизировать вредные воздействия, которые он оказывает. На примере «Терминала Астафьева» мы видим, что стивидоры готовы идти на это», – отметил глава Находкинского городского округа.

О том, что собирается делать «Терминал Астафьева» в ближайшее время для улучшения экологической ситуации в микрорайоне мыса Астафьева шла речь и на первом, организационном собрании инициативной группы по созданию Фонда развития территории "Содействие», с помощью которого ОАО «Терминал Астафьева» собирается воплощать в жизнь идею так называемой природной ренты.





Как пояснили представители компании жителям мыса Астафьева, пожелавшим войти в состав инициативной группы, фонд возглавит исполнительный директор ОАО "Терминал Астафьева" Александр Ганин, членами правления станут лица, выбранные самими жителями. Ежегодно компания будет отчислять из своей прибыли определённую сумму, которую правление фонда и будет распределять по конкретным статьям. Кстати, как отметили в компании, двери в фонд не закрыты и для других стивидоров, переваливающих уголь на территории мыса Астафьева и остальной Находки.

Фонд будет зарегистрирован с соблюдением всех юридических норм в полном соответствии с российским законодательством.

Представители компании и члены инициативной группы договорились, что основными направлениями деятельности фонда станут следующие: образование (помощь школам и детским садам), охрана здоровья (приобретение медицинского оборудования, частная программа по поддержанию состояния здоровья людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детская медицина, программы по летнему оздоровлению детей), культура (поддержка культурных мероприятий на территории Находкинского городского округа), спорт (строительство спортивных объектов, поддержка детских спортивных команд, приобретение спортивного инвентаря), благоустройство (программа озеленения жилмассивов и т.д.).

«Угольная пыль действительно является большой проблемой для жителей мыса Астафьева, – заметил член инициативной группы, соучредитель некоммерческой организации «Надежда» Артем Сухоруков. – Однако от угля городу никуда не деться. Объёмы перевалки с годами будут только возрастать – экономически это выгодно городу и от этого никуда не деться. В то же время есть «Терминал Астафьева», который готов добровольно принять систему природной ренты и компенсировать жителям мыса Астафьева те неудобства, которые компания приносит своей деятельностью».























