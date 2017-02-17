Зима не отступает: на Приморье идёт метель

Рабочая неделя в Приморье завершится ветреной и морозной погодой. Новая семидневка может начаться с метели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», минувшей ночью циклон, вызвавший небольшие осадки в регионе, вышел на Татарский пролив и продолжил интенсивно углубляться. На севере местами сохранится небольшой снег. На территорию края вторглась холодная воздушная масса, и температура воздуха начала понижаться. Температурный фон сегодня составит -8…-18 градусов, в прибрежных районах – от -2 до -7 градусов.

В краевом центре сегодня установится морозная и ветреная погода без осадков. Столбик термометра днём максимум поднимется до -4…-6 градусов.

В выходные дни над востоком Монголии и Китаем зародится активный циклон. Ожидается, что в дальнейшем он будет смещаться на восток, юго-восток. В ночь на понедельник, 20 февраля, через север Корейского полуострова циклон выйдет на северо-запад Японского моря и пойдёт на восток, интенсивно углубляясь. Северной шапкой он накроет южную половину Приморья. Здесь ночью начнётся, а днём сохранится снег. На побережье усилится северный ветер, местами закружит метель.

Интенсивность осадков будет зависеть от того, уверяют синоптики, насколько близко к побережью края будет смещаться циклонический вихрь.