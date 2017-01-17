Разбитая "Волга" рассорила жильцов дома во Владивостоке

Сломанная «Волга» стала причиной раздоров в одном из домов Владивостока. Советский «автохлам» мешает местным водителям, занимая драгоценное парковочное место.

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратился житель Владивостока, проживающий в доме № 149 на проспекте 100-летия. Он рассказал, что уже долгое время жильцы дома конфликтуют с владельцем сломанной «Волги», который бросил своё авто на придомовой парковке.

«Машина стоит уже долгое время, может, несколько лет. Колёса у неё спущены, кузов ржавый. Просто кусок железа. Но проблема в том, что она занимает парковочное место – возле дома и так негде оставить машину. Жильцы пытались убедить его переставить машину, но безрезультатно», - рассказал он. По словам парня, владелец этого динозавра автомобильной промышленности не хочет слушать никаких аргументов. Сделать что-либо с машиной жильцы попросту не могут – никаких законов и правил владелец «Волги» не нарушает.





Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с местными жителями. Они рассказали, что «Волга» фактически стала местной достопримечательностью. «Мне лично она не мешает, я паркуюсь в другом месте. Но есть те, кто недоволен, кто хочет на месте этой развалюхи сам машину ставить. Машину эту знают, кажется, все в округе. Стоит она очень давно. Это уже какой-то местный памятник», - рассказал один из жильцов соседнего дома, Сергей.





Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» удалось пообщаться, в том числе, и с другом хозяина «Волги», Александром. Он объяснил причину, по которой владелец решил бросить сломанное авто на стоянке.

«Дело в том, что хозяин «Волги» долгое время искал покупателя на запчасти. Когда машина была на ходу, он новый двигатель приобрёл, ещё кое-что поменял. Потом машина полностью вышла из строя. Но ведь в неё были вложены средства, нужно их как-то отбить. Тем более многие запчасти в хорошем состоянии. Значит, нужно их продать», - рассказал он. По его словам, на парковочном месте автомобиль стоял «для сохранности» - так меньше шансов, что машину разберут на «металл». К тому же платить за придомовую стоянку не надо. Александр заверил, что не так давно на детали от «Волги» нашёлся покупатель и вскоре надоевший местным водителям автохлам исчезнет с придомовой стоянки.





Стоит отметить, что подобные «парковочные» конфликты – довольно частое явление во Владивостоке. Правда, объектом раздора чаще становятся вполне работающие машины, которые хозяева бросают как попало. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, какие методы используют горожане, чтобы проучить таких горе-автомобилистов. В основном это вполне безобидные меры, но некоторые «мстители» доходят даже до порчи имущества.