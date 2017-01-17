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Губернатор Приморья поручил прокурору края контролировать выдачу земли

Губернатор Приморья поручил прокурору края контролировать выдачу земли
Сергей Бессчасный и Владимир Миклушевский обсудили скандальную стройку в сквере и другие актуальные вопросы
сегодня, 18:10
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня встретился с прокурором края Сергеем Бессчасным. Разговор шёл о проблемных вопросах, связанных с выдачей земельных участков во Владивостоке и за его пределами.

Глава региона заявил, что следует усилить контроль прокуратуры в земельной сфере и привёл свежие примеры нарушений законодательства:  проблемы с земельными участками многодетным, скандальную стройку на месте сквера во Владивостоке и другие.

Обсуждая выдачу дальневосточных гектаров,  губернатор подчеркнул, что в этой кампании возможны злоупотребления, и напомнил о необходимости серьёзного прокурорского контроля.

При выдаче земель многодетным семьям зачастую процесс тормозится на местах, в муниципалитетах. Сергей Бессчасный должен подключиться к решению этого вопроса.

По словам прокурора края Сергея Бессчасного, наибольшее количество нарушений по выдаче земель фиксируется во Владивостокском городском округе. Когда зашла речь о скандальной стройке в сквере на улице Бестужева, губернатор попросил прокурора предпринять все законные способы, чтобы не допустить её.

«Вы знаете мою позицию относительно точечной застройки – я категорически против, люди должны иметь возможность гулять с детьми в скверах, а не упираться в магазин, выходя из подъезда», – высказался Владимир Миклушевский.

Кроме того, губернатор попросил прокурора взять на особый контроль расходование федеральных средств, выделяемых на ликвидацию последствий ЧС в Приморье, и сообщил о том, что краевая администрация направила в прокуратуру данные по предполагаемым мошенническим действиям в этой сфере.

 
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