К юбилею в третьем роддоме Владивостока появились 75 малышей

Роддом № 3 Владивостока отметил 50-летие. Праздничная дата выпала на пятницу, 13 января, но сотрудники этого медицинского учреждения продолжают получать поздравления от коллег и представителей власти.

Главный врач Светлана Сагайдачная подчёркивает, что этот роддом - единственный в краевой системе родовспоможения с круглосуточными службами УЗИ и эндоскопической хирургии. К специалистам обращаются пациенты со всего Приморского края и из других регионов Дальневосточного федерального округа.

«Это учреждение со сложнейшей структурой, позволяющей оказывать многопрофильную помощь женщинам начиная с самого раннего возраста. В его состав входят женская консультация, отделение патологии беременности с действующим на его базе дневным стационаром, акушерское подразделение, которое за годы своей деятельности приняло более 100 тысяч малышей, гинекологическое отделение, где проводят уникальные органосохраняющие операции, в том числе на фоне развивающейся беременности, взрослая реанимация и детская, оказывающая высокотехнологичную помощь малышам, отделение новорождённых и клинико-диагностическая лаборатория, оснащённая новейшим оборудованием и первая в Приморье ставшая участником международной программы оценки качества лабораторных исследований», – рассказала Светлана Сагайдачная.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», первый новорождённый 2017 года в Приморье появился на свет именно в третьем роддоме Владивостока. К «золотому юбилею» медучреждения с 1 по 12 января там родилось 75 малышей: 28 девочек и 47 мальчиков. Среди них есть двойня.

На торжественном собрании юбиляров поздравили Евгения Шутка и Елена Ибрагимова из краевого департамента здравоохранения, вице-мэр Елена Щеголева, председатель гордумы Владивостока Елена Новицкая. Многим сотрудникам роддома они вручили почётные грамоты и благодарности.











