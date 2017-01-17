В Приморье заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

По информации управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог на 32,1 %. По последним данным ведомства, речь идёт о 27 административных территориях края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В текущем сезоне специалисты обследовали уже почти 860 человек. Вирус гриппа А (H3N2) эксперты обнаружили 91 раз, в 13 случаях нашли вирус гриппа В. Гриппом A (H1N1) заразился 1 человек. Во Владивостоке уровень заболеваемости также превышает эпидемический порог, правда на 9,6 %.

При этом новых карантинных санкций в образовательных учреждениях края пока не введено. Как и на прошлой неделе, в регионе из-за заболевания ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в двух учреждениях. Полностью приостановлена деятельность 4 детских садиков. Специалисты не прекращают отслеживать посещаемость в образовательных учреждениях и активно выявлять заболевших.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной и общественной профилактики – инфекция передаётся воздушно-капельным путём и поэтому вирус очень быстро распространяется.