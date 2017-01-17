Приморье готово принять 1600 переселенцев

В нынешнем году на реализацию программы переселения соотечественников в Приморском крае запланировано 5,9 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что переселенцы, включённые в программу, получают выплаты на жилищное обустройство. Кроме того, государство оплачивает мероприятия по адаптации бывших соотечественников – подбор для них работы, обучение на курсах и тому подобное.

Как показывает практика, в последние несколько лет количество прибывших в регион переселенцев существенно превышает планируемое в начале года. Например, в 2016 году первоначальный план в 1290 переселенцев был «перевыполнен» почти вдвое. При этом около 40% прибывших были гражданами Украины. Годом ранее регион принял почти 4,2 тысячи бывших соотечественников, вместо 1,3 тысячи планируемых. Переселенцы получают российское гражданство, меняют паспорта.

С прошлого года критерии отбора для участия в программе изменились. Теперь для участия соотечественнику необходимо иметь стаж работы по востребованной на территориях вселения специальности, либо не меньше года вести своё дело в статусе предпринимателя. Исключения предусмотрены только для выпускников учебных заведений, а также для граждан Украины, имеющих профессиональное образование по востребованной специальности.

Уже два года в программе переселения принимают участие 26 муниципальных образований края. В списке появились Дальнереченск и Лесозаводск, а также в Кировский, Надеждинский, Михайловский, Хасанский и Ханкайский районы.

Также РИА «Восток-Медиа» сообщало, что особой категорией переселенцев были признаны студенты и преподаватели вузов - они получают привилегии участников программы и право жить во Владивостоке, тогда как другим категориям переселенцев на выбор предоставляют иные города и посёлки.