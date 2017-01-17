На вокзале Владивостока поймали наркомана со "Скоростью"

Полицейские задержали парня с амфетамином на территории железнодорожного вокзала Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа». Попался он на курении в общественном месте, а во время досмотра стражи порядка обнаружили при нём «Скорость».

Сотрудники Владивостокской транспортной полиции задержали парня с крупной дозой амфетамина. Молодой человек привлёк внимание стражей порядка тем, что курил в неположенном месте – у ж/д вокзала. Полицейские провели личный досмотр молодого человека и обнаружили у него бумажный свёрток с синтетическим наркотиком «Скорость» (амфетамин или, по-народному, «спиды»). Запрещённое вещество парень прятал в носке. По словам 24-летнего подозреваемого, наркотики он заказал через пользователя известной социальной сети. «Ускоряться» парень хотел персонально, продавать дурман он не собирался. В отношении приморца возбудили уголовное дело по 228 статье УК РФ. За незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков ему грозит до трёх лет тюрьмы.

За минувшие сутки это не единственный приморец, которого повязали с наркотическим грузом. На станции Угольная полицейские Владивостокского линейного управления МВД задержали 42-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него изъяли газетный свёрток с наркотиком растительного происхождения. Вес находки составил почти один грамм. Теперь мужчине также придётся предстать перед судом.

Приморских наркоманов нередко задерживают после личного досмотра – «дурь» они частенько носят с собой. Так, в канун Нового года служебная собака приморской полиции Нельсон помогла задержать владивостокца с героином. Он пытался спрятать его в сигаретной пачке.