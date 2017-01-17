В Приморье могут привезти редкую кошку – ягуара

Зоопарк «Чудесный», расположенный в селе Борисовка неподалёку от Уссурийска, намерен купить самку ягуара. Сейчас руководство ищет спонсоров, которые помогут в осуществлении планов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Чудесный» уже нашёл подходящую пятнистую кошку – месячная малышка живёт пока с матерью в цирковой семье. Однако всего через пару недель хищница будет готова к переезду. По словам директора зоопарка Екатерины Зотовой, они хотят приобрести именно девочку, так как самки мощнее и грациознее.

«Мы заинтересовались именно этим предложением о покупке ягуара, потому что у этой кошачьей семьи очень хорошая родословная, - уточнила Екатерина Зотова. - У них в роду есть очень редкий чёрный ягуар. Это даёт нам надежду, что у нашего ягуара, в случае его покупки, тоже родится детёныш с чёрным окрасом шерсти».

Цирковая кошка стоит 400 тысяч рублей. Однако сам зоопарк не в состоянии оплатить такую сумму, поэтому обращается к потенциальным спонсорам с предложением о сотрудничестве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в Приморье набирает популярность опекунство над животными – моду на заботу о братьях наших меньших ввёл зоопарк «Чудесный». С привлечением спонсоров этот зоопарк осенью 2015 года приобрёл тигрицу Кристал. За маленькую хищницу из Уфы руководство казино Tigre de Cristal заплатило 450 тысяч рублей. Перед Новым, 2016 годом у подросшей кошки также с помощью спонсора появился новый сосед — африканский лев Аристо. В феврале 2016 года из Краснодара прилетел горный лев. Изначально предполагалось, что в «Чудесном» поселится самка, однако в итоге в Приморье прилетел мальчик. Он получил имя Принц Фору. В конце августа прошлого года список хищников пополнил африканский сервал Зевс.



















