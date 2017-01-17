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Первый канал расскажет об Элеоноре Прей и её жизни во Владивостоке

Первый канал расскажет об Элеоноре Прей и её жизни во Владивостоке
В Америке состоялось интервью с её внучкой Патрицией Силвер
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: facebook.com/Виктор Шалай

В Америке прошли съёмки интервью внучки Элеоноры Прей. В составе российской делегации знакомиться с родственницей «владивостокской американки» отправился директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О том, что в Нью-Йорке работает съёмочная группа «Первого канала» во главе с Жанной Агалаковой, Шалай написал на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, внучка Элеоноры Прей - Патриция Силвер – очень ждала их приезда и особо волновалась, узнав, что вместе с музейщиками приедет российское телевидение.

«Сетовала на память, грустила, что через три дня ей исполняется 90 лет и что она не может отправиться во Владивосток, хотя именно сейчас ей этого хочется как никогда. Потом была работа, вопросы-ответы, воспоминания, юмор, много добрых моментов. Много Владивостока и Элеоноры Прей. О чём узнают зрители «Первого канала» и что увидят - узнаем все вместе и чуть позже», - написал директор музея имени Арсеньева.

Он также добавил, что перевезёт в приморскую столицу сохранившуюся часть библиотеки Элеоноры Прей. Все книги, кроме Библии, изданы на русском языке. Теперь экспозицию известной американки во Владивостоке пополнят подписанные ей книги Пушкина, Некрасова, Толстого.

«На каждой книге её автограф, на некоторых дарственные надписи владивостокских друзей. Здесь и госпожа Бушуева (вдова убитого на острове Аскольд городского прокурора), и госпожа Кнорринг (супруга адмирала Кнорринга), и, конечно, любимый друг Элеоноры Прей доктор Штейн (фельдшер с крейсера «Громобой»). Прошлое продолжается. Библиотека сохранена внучкой Элеоноры Прей. Патриция Силвер передаёт книги Владивостоку с радостью, жалеет только, что сама не может приехать», - уточняет Виктор Шалай. 

РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало о проблемах с застройкой в Почтовом переулке в центре Владивостока, где находится дом Элеоноры Прей. Агентство подробно освещало историю борьбы горожан за прекращение строительства. В итоге оно было остановлено, но шестиэтажное здание застройщик демонтировать не торопится.


 

 

 

 
 
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