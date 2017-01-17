В цирке Владивостока начали монтировать купол

В этом месяце строители приступили к ремонту большого купола в зрительном зале Владивостокского цирка. Его площадь – более 4,5 тысяч квадратных метров. Металлоконструкции зачистили и обработали грунтовой смесью. Сейчас рабочие наносят огнеупорное покрытие на металл.

«Согласно последним нормативам, огнестойкость конструкций должна составлять не менее 30 минут, для того чтобы в случае форс-мажорных ситуаций эвакуировать зрителей и персонала. Огнеупорный состав, которым покрываются поверхности, обеспечит высокую безопасность посетителей цирка», – сообщили представители компании-подрядчика.

Современные технологии также предполагают, что в купол вмонтируют специальные закладные элементы. Стены зрительного зала обошьют новыми акустическими панелями.

Вскоре подрядчик готовится завершить чистовую отделку в фойе, вестибюле и других помещениях цирка. В учреждении культуры появятся совсем новые элементы - лифт для маломобильных граждан, световое и звуковое оборудование.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что полностью ремонт цирка Владивостока должен завершиться в нынешнем году, хотя его откладывали. При этом львиную долю необходимых средств, 700 миллионов рублей, выделяет «Газпром», а ещё 200 – краевой бюджет.