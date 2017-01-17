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Приморский священник: в день Крещения надо идти не к воде, а к богу

Приморский священник: в день Крещения надо идти не к воде, а к богу
Специалисты напомнили, что прорубь - это не забава
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Купание в проруби – главная православная традиция в день Крещения. Уже в этот четверг многие приморцы будут окунаться в ледяную воду. О том, как правильно вести себя во время крещенских купаний, представители МЧС, медицины и церкви сегодня рассказали на пресс-конференции во Владивостоке. На мероприятии присутствовал и корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 19 января, православные жители Приморского края будут праздновать один из самых важных праздников – Крещение Господне. В этот день традиционно проходят крещенские купания в проруби. Однако попытка приобщиться к «христианскому моржеванию» несёт в себе и огромные риски для неподготовленного человека. Безопасность во время подобных ныряний стала темой для пресс-конференции, которая прошла сегодня во Владивостоке. На ней выступили представители Министерства чрезвычайных ситуаций, Русской православной церкви и медицинской сферы.


 

Так, главный инспектор приморского управления МЧС по маломерным судам Леонид Маковецкий предупредил, что во время погружения в прорубь человеку нужно вести себя весьма осторожно.

«Прежде всего, стоит подумать о собственной безопасности. Конечно, возле каждой рождественской купели в день праздника будут дежурить работники МЧС, которые смогут помочь. Но это не всегда получается. Лет пять назад в одном из городов Приморья на Крещение погиб молодой парень – он нырнул, зашёл под льдину и его утянуло течением», - рассказал он. Леонид Маковецкий отметил, что приморцам стоит нырять только в специально оборудованные купели. В день праздника во многих местах края появляются самодельные проруби. Купаться в них можно только на свой страх и риск: зачастую «народные» иордани делают без соблюдения техники безопасности. Кроме того, очень важно смотреть на погодные условия – в лютый холод по словам спасателя, лучше избегать погружений.

Его поддержала врач краевого Центра медицинской профилактики Галина Халиман. Она пояснила, что к подобным крещенским «заплывам» стоит подходить со всей осторожностью.

«Погружение в ледяную воду – это серьёзный стресс для организма. Поэтому перед этим следует проконсультироваться со своим врачом. Особенно это касается людей с сердечными заболеваниями. И, конечно, стоит помнить, что во время купания в проруби очень легко простыть», - сказала Галина Халиман. Она добавила, что людям, которые хотят окунуться в иордань, стоит заранее заняться моржеванием, приучить организм к подобной воде.


 

Однако тем , кто по каким-то причинам не сможет искупаться на Крещение, отчаиваться всё-таки не стоит. По словам иерея Дмитрия Брызгалова, погружение в ледяную воду – не более чем традиция, и очиститься от грехов купание не поможет.

«Самое главное в день Крещения – прийти в храм, на литургию, причаститься. Только так можно очистить душу. К сожалению, многие об этом забывают, и идут к воде, а не к богу», - пояснил он. Дмитрий Брызгалов отметил, что во время погружения в рождественскую воду не происходит «божественного прикасания» к человеку, о котором говорят многие верующие. Такой эффект происходит по совершенно другим причинам. Его поддержала Галина Халиман: «Во время сильного стресса организм концентрирует все свои силы. Происходит, в том числе, выброс в кровь различных веществ, гормонов. Из-за этого после окунания в прорубь человек чувствует какой-то восторг, настроение у него резко поднимается».

Особое внимание участники пресс-конференции уделили употреблению алкоголя перед крещенским купанием. Пить перед прыжком в прорубь не стоит. По словам Галины Халиман, это опасно для здоровья человека - особенно сердца. А вот по мнению священника Дмитрия Брызгалова, подобное погружение вредит духовному развитию человека, так как в пьяных людях поселяется бес алкоголя.

Леонид Маковецкий сообщил, что всего во Владивостоке будет организовано порядка 27 купелей. Это число приблизительное, так как представители церкви и МЧС пока не согласовали всё полностью. Дмитрий Брызаглов особо подчеркнул, что часть прорубей относится к определённым приходам, и главным образом рассчитаны на прихожан. «Часто бывает, что человек идёт возле храма, вспоминает, что сегодня Крещение, решает окунуться в прорубь. Он тут же начинает стучаться, мол, где у вас купель, дайте нырнуть. Надо всё-таки понимать, что часто иордани делаются для членов христианской общины, а не для всех прохожих», - пояснил иерей.


 

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хабаровске ко дню Крещения организуют 45 мест для купания в проруби. А в Еврейской автономной области иорданей будет всего три. Священники рекомендуют по традиции окунаться в крещенскую купель с головой. При этом нужно понимать, что это духовный обряд, а не забава. Перед омовением необходимо пройти исповедь и причастие. Кроме того, предваряет праздник сорокадневный рождественский пост, который по церковным канонам необходимо соблюдать.

 
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