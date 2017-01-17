Тяжелораненого в Приморье тигрёнка готовят к сложной операции

Состояние раненного в Пожарском районе Приморья тигрёнка остаётся стабильно тяжёлым. В грядущую пятницу, 20 января, ему, возможно, предстоит перенести сложную операцию. Краснокнижного пациента прооперируют лучшие ветеринары России, информирует сегодня администрация Приморского края.

Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья, серьёзное ранение пока не позволяет ветеринарам оперировать животное.

«Пуля попала тигрёнку в голову и прошла навылет. Сейчас ему колют антибиотики, снимают опухоль», – уточнили специалисты.

В пятницу, 20 сентября, в реабилитационном центре в селе Алексеевка соберутся лучшие ветеринары края и Москвы. Им предстоит решить, возможна ли в этот день операция краснокнижного зверя.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 13 января инспекторы охотнадзора обнаружили тигрёнка в Пожарском районе. Через некоторое время его переправили в Алексеевку, в Центр реабилитации и реинтродукции редких животных. При осмотре выяснилось, что пострадавший тигр – самец, предположительно 5-7 месяцев от роду.

Дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр» объявил вознаграждение – 150 тысяч рублей – за достоверную информацию о браконьерах, тяжело ранивших тигрёнка в Пожарском районе. На данный момент полиция и служба охотнадзора проводят мероприятия по поиску преступников. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте: feb@amur-tiger.ru, по телефону: (423) 222-14-48 или по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора: 2-390-990.