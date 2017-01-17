Приморские спасатели достали из воды "Мазду" с погибшим водителем

В Амурском заливе у побережья Владивостока сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы нашли пропавшего утром водителя и его легковую машину. Мужчина погиб, не успев выбраться из тонущего автомобиля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очевидец происшествия у острова Скребцова позвонил в спасательную службу в 8:15. Специалист по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлия Козицкая рассказала корреспонденту редакции: «В машине, провалившейся под лёд, находились два человека. Один из них успел выбраться и остался жив. 6 наших спасателей и сотрудники ГИМС прибыли к месту происшествия на катере на воздушной подушке, водолазы работали под водой».

Поисковая операция завершилась в 11:30.

В пресс-службе городского управления МВД уточнили, что Mazda MPV находилась на глубине 11 метров. После обнаружения тела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



