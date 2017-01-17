В замерзающем посёлке Сибирцево частично восстановили теплоснабжение

Специалисты большей частью устранили последствия аварии в котельной посёлка Сибирцево в Приморье. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из-за поломки оборудования на этой котельной произошло снижение параметров отопления в 44 жилых домах, двух детских садах и школе. Сейчас котельная вышла на рабочие мощности теплоносителя – два котла работают в штатном режиме, сообщили сегодня власти края.

Необходимое для монтажа оборудование доставили из Уссурийска. Также для помощи в устранении аварии прибыла бригада из спасского филиала «Примтеплоэнерго». Полностью восстановительные работы планируется завершить сегодня к полуночи. Заместитель главы региона Евгений Вишняков, который выехал на место по поручению губернатора, сообщил, что монтаж дымососа ещё продолжается.

«Сейчас завершаются сварочные и пусконаладочные работы. Благодаря усилиям ремонтных бригад и инженерного персонала удалось раньше расчётного времени поднять температуру теплоносителя и, следовательно, в квартирах посёлка и на социальных объектах», – рассказал он.

В ближайшее время в посёлок ремонтники доставят 15 тепловых пушек, их установят на всю ночь в детском саду и местной школе. Специалисты надеются, что образовательные учреждения прогреются к приходу детей.

Как сообщает прокуратура Приморского края, проводится проверка сообщений об отсутствии теплоснабжения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в посёлке Сибирцево. К настоящему времени по факту зафиксированных нарушений жилищных прав граждан уже принят ряд мер. Так, главе администрации Сибирцевского городского поселения и генеральному директору ООО «Живая планета» внесены требования устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.