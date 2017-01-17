Занятия по фигурному катанию во Владивостоке сорвались из-за холодов

Во Владивостоке из-за морозов сорвалась часть мастер-классов по фигурному катанию. Однако организаторы уверяют, что занятия всё-таки пройдут, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне мэрия проинформировала гостей и жителей Владивостока о том, что на прошлых выходных в краевом центре не состоялись бесплатные мастер-классы по катанию на коньках для всех желающих. Представители администрации уточнили, что причиной срыва стали организационные сложности у общественного движения «Патриот Приморья», которое занималось проведением мероприятия.

В управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока пояснили: председатель «Патриота Приморья» Максим Ананьев сам явился в мэрию с этой инициативой и попросил предоставить муниципальные хоккейные коробки и катки, а также оказать информационную поддержку.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» обратился за разъяснением сложившейся ситуации к общественникам. Как пояснил руководитель проекта Александр Малышев, бесплатные мастер-классы по катанию на коньках на различных муниципальных катках Владивостока всё-таки прошли.

«Действительно, на прошлых выходных на некоторых катках занятия провести не удалось, так как было очень холодно. Некоторые инструкторы просто без предупреждения не вышли на мастер-классы. При этом занятия прошли на Второй Речке, Столетии и Чуркине. К следующим выходным мы рассчитываем исправить ситуацию. Как раз сейчас решаем этот вопрос и ориентировочно в четверг опубликуем точные данные о дате и времени проведения мастер-классов. Планируем проводить их весь январь», - уточнил собеседник агентства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что общественное движение «Патриот Приморья» и администрация Владивостока организовали для горожан бесплатные мастер-классы на муниципальных ледовых площадках. Занятия проходили на прошлых выходных и запланированы на предстоящие.















