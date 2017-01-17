Во Владивостоке машины уходят под лёд

Сегодня утром сотрудники МЧС во Владивостоке зарегистрировали очередной несчастный случай с автомобилем, ушедшим под лёд. Об этом стало только что известно на совместной пресс-конференции спасателей, врачей и священнослужителей.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» передаёт слова главного инспектора по маломерным судам Леонида Маковецкого о том, что утром 17 января в районе острова Скребцова (больше известного среди местных жителей как Коврижка) под лёд провалился легковой автомобиль. Водитель, пренебрегая рекомендациями властей и МЧС, заехал на тонкий лёд. В результате машина ушла под воду, при этом мужчина не смог выбраться.

В эти минуты на месте происшествия работают спасатели, в том числе водолазы.