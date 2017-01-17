Во Владивостоке машины уходят под лёд

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Сейчас водолазы ищут водителя, пропавшего в районе Коврижки
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня утром сотрудники МЧС во Владивостоке зарегистрировали очередной несчастный случай с автомобилем, ушедшим под лёд. Об этом стало только что известно на совместной пресс-конференции спасателей, врачей и священнослужителей.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» передаёт слова главного инспектора по маломерным судам Леонида Маковецкого о том, что утром 17 января в районе острова Скребцова (больше известного среди местных жителей как Коврижка) под лёд провалился легковой автомобиль. Водитель, пренебрегая рекомендациями властей и МЧС, заехал на тонкий лёд. В результате машина ушла под воду, при этом мужчина не смог выбраться.
В эти минуты на месте происшествия работают спасатели, в том числе водолазы.
Минус еще один. Баранов не жалко.
что мешало паркануться до тороса на парковке?(
4444 Не жалко тебе. . . Жизнь такая, что не дай бог тебе кирпич завтра на голову упадет, думай о чем пишешь.
Кирпич или сосуля это форсмажер. Не зависит от человека. А выезд на лёд это уже дурость. 100 раз говорили этим баранам что лёд тонкий. Нет лезут и тонут. И не учатся на чужом горе и ошибках. Придурки.